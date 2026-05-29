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Sucesos

Dos conductores resultan heridos en un accidente de tráfico en Las Quemadas

Las víctimas son atendidas por efectivos del 061 tras el siniestro, acontecido en la calle Gabriel Ramos Bejarano

Vista general de una calle del polígono de Las Quemadas.

Vista general de una calle del polígono de Las Quemadas. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Un accidente de tráfico acontecido este viernes en el polígono industrial de Las Quemadas de Córdoba ha dejado a dos conductores heridos, según informan fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). El siniestro ha ocurrido en torno a las 14.38 horas de la tarde y las víctimas han sido atendidas por efectivos del 061 desplazados hasta el lugar.

Agentes de la Policía Local han acudido, asimismo, a la calle Gabriel Ramos Bejarano, donde ha tenido lugar el suceso. Entre otras actuaciones, han realizado pruebas de alcoholemia a los dos heridos, que son los conductores de los vehículos implicados, detallan las fuentes consultadas. Por ahora, no ha trascendido el resultado de las pruebas.

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El siniestro ha sido atendido, además, por bomberos del parque del Granadal. Sin embargo, las dos víctimas se hallaban fuera de los vehículos a la llegada de los servicios de emergencias, por lo que finalmente no ha sido necesaria su intervención para extraerlas. De momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de estos heridos.

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