Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaPAU 2026Accidente MontillaCalor y trabajoIncidencias FeriaAgenda FeriaCaballos FeriaComer fuera de la FeriaEmpleo públicoNuevas viviendasAlsara mini-parqueBanco de alimentosGuía de la Feria
instagramlinkedin

Fauna local

Los bomberos de Córdoba rescatan una culebra de escalera en unos jardines junto al Alcázar de los Reyes Cristianos y la devuelven al Guadalquivir

Unos ciudadanos avisaron al SPEIS tras hallar al reptil en una zona ajardinada del casco antiguo de Córdoba

La culebra de escalera rescatada por los bomberos en unos jardines cerca del Alcázar sostenida por uno de los efectivos protegida la mano por un grueso guante.

La culebra de escalera rescatada por los bomberos en unos jardines cerca del Alcázar sostenida por uno de los efectivos protegida la mano por un grueso guante. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Rescate inesperado en el entorno del casco antiguo. Los bomberos de Córdoba intervinieron en la tarde del jueves para recoger una culebra de escalera que unos ciudadanos avistaron en unos jardines próximos al Alcázar de los Reyes Cristianos.

La intervención fue especialmente rápida, ya que una dotación de bomberos del SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) del Ayuntamiento de Córdoba se encontraba realizando uno de los recorridos habituales por el casco antiguo, dentro de las labores de revisión de la zona. Acudieron al lugar tras ser avisados por uno de los ciudadanos que se topó con la culebra.

El réptil estaba en unos jardines situados entre la calle Amador de los Ríos y el pasaje Santa Teresa de Jornet, muy cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos y no muy lejos del río Guadalquivir.

La culebra fue liberada en el Guadalquivir

Los bomberos capturaron al animal de forma segura y, tras comprobar su situación, trasladaron la serpiente hasta el entorno del río Guadalquivir, donde fue liberada.

Un bombero sostiene en su mano, protegida por un guante de trabajo, la culebra que rescataron en unos jardines para devolverla al río.

Un bombero sostiene en su mano, protegida por un guante de trabajo, la culebra que rescataron en unos jardines para devolverla al río. / CÓRDOBA

El episodio quedó finalmente en una anécdota y se suma a otras intervenciones recientes de los bomberos de Córdoba relacionadas con la fauna urbana. Imposible no acordarse de la estampa de hace unos días, cuando los efectivos del SPEIS rescataron a unos patitos que se habían quedado atrapados en el canal del Guadalmellato tras separarse de su madre.

Noticias relacionadas

Una serpiente de casi dos metros en la Casa de las Campanas el verano pasado

En el caso de reptiles, no es rara la intervención de los bomberos, pues aunque las especies que suelen hallarse en zonas urbanas de Córdoba no son peligrosas, a veces resultan intimidantes para los vecinos que se las encuentran. Como en el caso de la culebra de herradura de casi dos metros de largo que los bomberos recogieron en la Casa de las Campanas el verano pasado. También en aquella ocasión, tras coger al animal, lo liberaron en el río Guadalquivir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  2. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  3. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  4. Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
  5. Manuel Torralbo nombra al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba tras cesar al anterior, en el marco de su reelección
  6. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  7. Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso
  8. Ya hay empresa para redactar el proyecto que transformará la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

Los bomberos rescatan una culebra de escalera en unos jardines junto al Alcázar y la devuelven al Guadalquivir

Los bomberos rescatan una culebra de escalera en unos jardines junto al Alcázar y la devuelven al Guadalquivir

El PSOE insiste con el servicio de autobuses de Aucorsa en El Arenal: "No está a la altura de la Feria de Córdoba"

El PSOE insiste con el servicio de autobuses de Aucorsa en El Arenal: "No está a la altura de la Feria de Córdoba"

La Policía Local interviene un arma blanca y estupefacientes en el jueves de la Feria de Córdoba

La Policía Local interviene un arma blanca y estupefacientes en el jueves de la Feria de Córdoba

El calor pone a Córdoba en aviso amarillo este viernes y el sábado podría mezclarse con tormentas

El calor pone a Córdoba en aviso amarillo este viernes y el sábado podría mezclarse con tormentas

Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales

Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales

Cuenta atrás para la PAU 2026 en Córdoba: todo lo que un estudiante cordobés debe saber antes de la Selectividad

Cuenta atrás para la PAU 2026 en Córdoba: todo lo que un estudiante cordobés debe saber antes de la Selectividad

Selectividad en Córdoba: consulta aquí las notas de la PAU 2026

Selectividad en Córdoba: consulta aquí las notas de la PAU 2026

La Feria de Córdoba suma cuatro detenidos y 12 peleas en la jornada del jueves

La Feria de Córdoba suma cuatro detenidos y 12 peleas en la jornada del jueves
Tracking Pixel Contents