Fauna local
Los bomberos de Córdoba rescatan una culebra de escalera en unos jardines junto al Alcázar de los Reyes Cristianos y la devuelven al Guadalquivir
Unos ciudadanos avisaron al SPEIS tras hallar al reptil en una zona ajardinada del casco antiguo de Córdoba
Rescate inesperado en el entorno del casco antiguo. Los bomberos de Córdoba intervinieron en la tarde del jueves para recoger una culebra de escalera que unos ciudadanos avistaron en unos jardines próximos al Alcázar de los Reyes Cristianos.
La intervención fue especialmente rápida, ya que una dotación de bomberos del SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) del Ayuntamiento de Córdoba se encontraba realizando uno de los recorridos habituales por el casco antiguo, dentro de las labores de revisión de la zona. Acudieron al lugar tras ser avisados por uno de los ciudadanos que se topó con la culebra.
El réptil estaba en unos jardines situados entre la calle Amador de los Ríos y el pasaje Santa Teresa de Jornet, muy cerca del Alcázar de los Reyes Cristianos y no muy lejos del río Guadalquivir.
La culebra fue liberada en el Guadalquivir
Los bomberos capturaron al animal de forma segura y, tras comprobar su situación, trasladaron la serpiente hasta el entorno del río Guadalquivir, donde fue liberada.
El episodio quedó finalmente en una anécdota y se suma a otras intervenciones recientes de los bomberos de Córdoba relacionadas con la fauna urbana. Imposible no acordarse de la estampa de hace unos días, cuando los efectivos del SPEIS rescataron a unos patitos que se habían quedado atrapados en el canal del Guadalmellato tras separarse de su madre.
Una serpiente de casi dos metros en la Casa de las Campanas el verano pasado
En el caso de reptiles, no es rara la intervención de los bomberos, pues aunque las especies que suelen hallarse en zonas urbanas de Córdoba no son peligrosas, a veces resultan intimidantes para los vecinos que se las encuentran. Como en el caso de la culebra de herradura de casi dos metros de largo que los bomberos recogieron en la Casa de las Campanas el verano pasado. También en aquella ocasión, tras coger al animal, lo liberaron en el río Guadalquivir.
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