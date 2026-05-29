Bar Correo cumple 95 años uniendo generaciones

El Bar Correo forma parte de la historia de Córdoba. Su legado comienza en 1931 de la mano de Juan Carrasco, su fundador, tras vender cerveza en la misma calle donde adquirió el local en el que continúa hoy en día. Desde entonces, la gestión del negocio se ha transmitido de padre a hijos en tres ocasiones. También entre hermanos y, en una ocasión, el propietario lo cedió a su empleado más antiguo, Manuel Martínez, padre del actual gerente del bar, José Luis Martínez.

El legado y la esencia del Bar Correo perduran en el tiempo, generación tras generación.

Y es que en 2026, Bar Correo celebra su 95º aniversario regentado por la cuarta generación. La primera corresponde a su fundador, Juan Carrasco. Más tarde, el testigo pasó a la segunda generación, conformada por sus tres hijos: Juan, Mariano Rafael y Pepe. Y, la tercera, a cargo de Manuel Martínez y de su jefe, Manuel Carrasco.

Bar Correo celebra su 95º aniversario. / Chencho Martínez

Recuerdos que perduran en el tiempo

A lo largo de estas nueve décadas y media, el negocio ha sido testigo de momentos, vivencias, confidencias y experiencias únicas. También de anécdotas.

Bar Correo celebra su 95º aniversario. / Chencho Martínez

José Luis Martínez lleva un año y medio como gerente y cinco trabajando en el bar, y aunque algunas anécdotas las ha vivido en primera persona, hay una que su padre ha narrado en numerosas ocasiones y que recuerda con una sonrisa. «Los camareros del Siena, ahora Gran Bar, le regalaron un flamenquín, con la sorpresa de que era un rollo de cartón, empanado y frito. Imagina la cara cuando le hincaron el tenedor para trincharlo», explica Martínez, quien también señala la buena relación que, desde siempre, ha mantenido el Bar Correo con los negocios de la zona.

Retos y desafíos: descenso en las ventas

Actualmente, el principal desafío del negocio es la bajada de las ventas, ligeramente inferiores a las del año pasado. «Se está empezando a notar que la gente gasta menos, no solo en mi bar, sino también en el resto de la hostelería de Córdoba», apunta el gerente.

Bar Correo celebra su 95º aniversario. / Chencho Martínez

Legado, trabajo y dedicación

Para que un negocio perdure en el tiempo, el trabajo, la dedicación y el esfuerzo son clave. Además de tener unos precios muy competitivos, Bar Correo se caracteriza por tener un trato personal con los clientes. «Nos caracterizamos por la solera del negocio y por una reducida selección de bebidas y conservas frías. Nuestra esencia reside en la antigüedad y en los pocos cambios que hemos realizado», señala Martínez.

Bar Correo celebra su 95º aniversario. / Chencho Martínez

Un legado que continúa en el presente

Aunque los años pasan, el legado y la esencia del Bar Correo perduran en el tiempo, generación tras generación. «Para la gente que no lo sepa, o creía que estábamos cerrados, seguimos abiertos y dando guerra. Para la gente joven de Córdoba, que tenemos la mejor relación calidad-precio de las Tendillas. Y a todo el mundo en general, salud y mucho amor», cuenta José Luis Martínez.

Bar Correo celebra su 95º aniversario. / Chencho Martínez