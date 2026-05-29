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Andalucía Trade destina 3,47 millones de euros a la ampliación de una planta de valorización de residuos en Córdoba

Solanas Recuperaciones Industriales invertirá 5,79 millones en un nuevo establecimiento en Córdoba y prevé crear tres empleos con el apoyo de Andalucía Trade

Chatarrería en Córdoba de Solanas Recuperaciones Industrales, en una imagen de su página web oficial.

Chatarrería en Córdoba de Solanas Recuperaciones Industrales, en una imagen de su página web oficial. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, con autorización del Consejo Rector de Andalucía TRADE, ha aprobado un incentivo de 3,47 millones de euros para el proyecto de ampliación de Solanas Recuperaciones Industriales S.L. en la capital cordobesa.

La empresa, dedicada a la gestión y valorización de residuos, ha presentado una propuesta para ampliar su superficie y dar respuesta al incremento de actividad que ha vivido en los últimos años. Para ello va a construir un nuevo establecimiento en el municipio de Córdoba. La actuación contempla una inversión total de 5,79 millones de euros y supondrá la creación de tres nuevos puestos de trabajo.

Una inversión industrial ligada a la economía circular

El proyecto cordobés forma parte de un paquete de ayudas aprobado por la Junta de Andalucía para seis iniciativas industriales en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En conjunto, estos proyectos movilizarán 40,20 millones de euros de inversión empresarial y permitirán crear 24 empleos.

La consejera de Economía, Carolina España, ha destacado el papel de estas empresas en la consolidación económica de sus territorios y ha subrayado que ese esfuerzo “debe ser acompañado por la Junta de Andalucía” mediante instrumentos de apoyo adaptados a las necesidades reales del tejido empresarial andaluz.

Fondos europeos para impulsar empresas en Andalucía

Estas ayudas se enmarcan en el sistema de financiación empresarial de Andalucía TRADE, dotado actualmente con 255,6 millones de euros cofinanciados con FEDER. Según los datos facilitados por la Junta, ya se han recibido 2.418 solicitudes con inversiones superiores a 1.342 millones de euros.

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Hasta el momento, han resultado incentivados 635 proyectos empresariales en Andalucía, con 157 millones de euros en ayudas y una inversión asociada de 362,28 millones de euros, además del compromiso de creación de 710 empleos.

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