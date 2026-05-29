Unos 80.000 trabajadores entran en jornada intensiva desde el 1 de junio en una Córdoba ya a 40 grados

Córdoba espera alcanzar este domingo los primeros 40 grados centígrados de 2026 y diferentes actividades económicas se preparan para afrontar las altas temperaturas implantando jornadas intensivas. La agricultura, con más de 52.000 jornaleros, será el primer sector en adaptar su horario, pero le siguen otros hasta sumar unos 80.000 profesionales acogidos a estas medidas hasta septiembre.

UGT y CCOO advierten de que permanecerán "muy vigilantes" para controlar el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Estos sindicatos recuerdan que cada año denuncian infracciones en la materia y subrayan, además, el fallecimiento de trabajadores por golpes de calor. De hecho, la primera víctima mortal andaluza de 2025 por esta causa se registró en Córdoba, en el mes de junio.

Del campo al metal

En cuanto a los sectores con jornadas intensivas, el campo la implanta este lunes, 1 de junio, y durará hasta el 31 de agosto. Los sindicatos recomiendan comenzar a trabajar lo antes posible, en cuanto la luz diurna lo permita. El horario se acorta a seis horas y 10 minutos, incluidos los 15 minutos de descanso para el bocadillo. El resto del año, la jornada dura seis horas y media, y se le añaden los 15 minutos de la pausa.

Desde el 8 de junio hasta el 28 de agosto tendrán adaptación horaria la construcción, con más de 17.000 profesionales, y los derivados del cemento, que tiene alrededor de 4.000. Su nuevo calendario aumenta a 60 los días con jornada intensiva, lo que convierte a Córdoba en la provincia andaluza con una mayor duración de esta medida.

Un obrero se protege la cabeza con un sombrero, en los últimos días en Córdoba. / A. J. González

Estos profesionales trabajarán durante siete horas (el resto del año son ocho) y solo hasta las 14.00 horas. Además, desde que finalice este horario hasta el 4 de septiembre, realizarán una jornada continua de ocho horas hasta las 15.00 horas.

En la madera, unos 3.000 trabajadores se benefician de la jornada intensiva en los meses de julio y agosto. El horario laboral se extiende durante siete horas y suele comenzar a las 7.00 ó a las 8.00 de la mañana.

Para las empresas del metal, que integran a 26.000 empleados en Córdoba, el convenio colectivo no incluye la jornada intensiva, pero los sindicatos recomiendan aplicarla durante los meses de junio a agosto. La inmensa mayoría de los trabajos se desarrolla en el interior, por lo que este sector, al igual que el resto, debe cumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales en episodios de calor.

Atención a los avisos meteorológicos

En concreto, el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, establece que "cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos".

Las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora. Si la Agencia Estatal de Meteorología emitiese un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas anteriores no garantizasen la protección, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", precisa.

No exceder los 27 grados

La prevención de riesgos ante temperaturas elevadas se contempla, asimismo, en otras normas como el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Este alude a los locales cerrados y establece que cuando se realicen trabajos sedentarios, propios de oficinas o similares, la temperatura estará comprendida entre 17 grados y 27 grados centígrados. Cuando los trabajos sean ligeros, el termómetro tendrá que oscilar entre 14 grados y 25 grados como máximo.

Terrazas de bar llenas de clientes en Córdoba. / Chencho Martínez

También la hostelería

A comienzos del presente mes de mayo, se ha conocido la modificación del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que aplica la normativa referida y establece que los negocios deberán evaluar riesgos y adoptar medidas preventivas ante las temperaturas elevadas, como la paralización del servicio exterior en las horas de mayor riesgo y el refuerzo de las pausas.