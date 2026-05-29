Más de 1.100 aspirantes optan a 24 plazas de ayudante del Ayuntamiento de Córdoba: el examen será el 6 de junio en Rabanales

El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un nuevo paso en el proceso selectivo para cubrir en propiedad 24 plazas de ayudante incluidas en las ofertas públicas de empleo de 2021(7 plazas) y 2023 (17), una convocatoria que ha despertado una enorme expectación y que reunirá a más de un millar de opositores en el Campus Universitario de Rabanales de Córdoba el próximo 6 de junio. El BOE publicó las bases de esta convocatoria el pasado 26 de enero.

La Delegación de Recursos Humanos ha aprobado y publicado la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria, en la que figuran 1.143 aspirantes admitidos en el turno general y otros 53 en el cupo reservado a personas con discapacidad. En total, 1.196 personas concurrirán a este proceso para el empleo público que oferta un total de 24 plazas, lo que supone una competencia cercana a los 50 aspirantes por cada puesto.

Junto a los admitidos, el Ayuntamiento ha excluido a 38 aspirantes del turno general y a uno del turno de discapacidad por distintos motivos relacionados con la falta de documentación presentada, el pago de las tasas de examen o el incumplimiento de requisitos exigidos en las bases.

Primer ejercicio: 6 de junio

El primer ejercicio de la oposición se celebrará el próximo sábado 6 de junio en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales, para lo que el Ayuntamiento ha publicado ya tanto las instrucciones de acceso como la distribución de las aulas. Los opositores podrán acceder al recinto mediante la línea E de Aucorsa y el servicio de Cercanías de Renfe que conecta Córdoba con Alcolea y Villarrubia.

La organización ha distribuido a los aspirantes entre las aulas de la planta baja y de la primera planta del edificio universitario. Asimismo, se ha habilitado un aula específica para aquellos candidatos que habían solicitado y obtenido adaptaciones por necesidades especiales para la ejecución de la prueba.

Oposiciones en Rabanales. / Manuel Murillo / COR

Normas estrictas contra el fraude

Por otro lado, el tribunal calificador ha emitido una nota informativa en la que aclara cuáles serán las medidas de control durante la realización de la prueba. De este modo, queda terminantemente prohibido acceder al aula con teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico conectado a datos, salvo aquellos que sean necesarios por motivos de salud y hayan sido previamente autorizados mediante justificación médica.

También se prohíbe cualquier comunicación entre opositores o con el exterior durante el examen. El tribunal advierte de que cualquier conducta fraudulenta podrá derivar en la exclusión definitiva del proceso selectivo y la anulación automática del ejercicio realizado.

Requisitos para el examen

Los aspirantes deberán identificarse mediante DNI, pasaporte, permiso de conducción o documento oficial equivalente con fotografía, siempre en formato físico.

La convocatoria corresponde a plazas de ayudante incluidas en las ofertas públicas de empleo de los años 2021 y 2023 y constituye uno de los procesos selectivos con mayor participación impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos ejercicios. Para consultar la lista completa de admitidos y excluidos puede visitarse la web del Ayuntamiento de Córdoba.