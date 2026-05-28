Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba celebra la semana que viene la comisión de licencias, donde tiene previsto dar permiso de obra para 143 viviendas de nueva construcción, repartidas en dos promociones. Por un lado, está previsto conceder licencia de obra para legalizar y terminar un edificio de 100 viviendas junto al hospital Reina Sofía, y que se quedó parado por la crisis económica. Por otro lado, se dará licencia de obra para un residencial de 43 pisos en Turruñuelos.

Un centenar de viviendas en un barrio consolidado de Córdoba

La licencia para ese centenar de viviendas tiene que ver con el proyecto retomado por Cruz Conde Desarrollos Inmobiliarios para un residencial situado en la avenida Menéndez Pidal, al lado del Reina Sofía. Esos pisos se quedaron a medio construir en plena crisis económica y ahora se retoman. La comercialización corre a cargo de varias agencias autorizadas, entre ellas Century 21 Infinity e Inmoclover.

Pisos nuevos junto al Reina Sofía. / A. J. GONZÁLEZ

Según la información que aparece en esta última, este residencial, denominado Cruz Conde Living, cuenta con 100 viviendas divididas en varias fases (ahora mismo se está comercializando la segunda). Hay viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, distribuidas en apartamentos, pisos y áticos con terrazas, con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio de venta.

Además, dispone de amplias zonas comunes ajardinadas, piscina comunitaria para adultos (con acceso para usuarios con movilidad reducida) y piscina para niños. También tendrá solárium y aseos exteriores, así como jardines mediterráneos y espacios de descanso. Con respecto al precio, en Inmoclover infora de un precio de venta desde 241.138 euros (impuestos no incluidos), con garaje y trastero incluidos.

Pisos nuevos en el entorno del Reina Sofía. / A. J. GONZÁLEZ

Otros 43 pisos en la zona de Turruñuelos

Por otro lado, Urbanismo dará licencia para construir un residencial con 43 viviendas en la zona de Turruñuelos, en concreto, en la calle José Aguilar de Dios. Este residencial, impulsado por Panarento, contará con locales, aparcamientos para 56 vehículos, 60 plazas de bicicleta, trasteros y una piscina comunitaria.