Carreteras
Urbanismo aprueba la contratación de las obras para ejecutar el esperado enlace entre Las Quemadas y la A-4
El proyecto, que prevé el inicio de las obras en septiembre, busca aliviar las retenciones diarias en la antigua N-IV
El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba aprobará la semana que viene el expediente de contratación de las obras que permitirán ejecutar el esperado enlace entre el polígono industrial de Las Quemadas y la autovía A-4. Además, Urbanismo autorizará el gasto previsto en la primera fase de la obra y que asciende a 4,3 millones de euros (1,4 previstos para este 2026 y algo más de 2 para el que viene).
En el anterior consejo rector ya se aprobó de forma definitiva el expediente de ocupación de suelo que es necesario para llevar a cabo los trabajos, que se espera que comiencen en septiembre. Y en el penúltimo consejo se dio luz verde al proyecto en sí.
Obras de la primera fase
La primera fase se centrará en el propio polígono y consistirá en la reurbanización de la actual calle Camino Pecuario, la ejecución de un vial y de una glorieta. Esta actuación incluirá, además, el soterramiento de las líneas eléctricas. Ya en la segunda fase se ejecutará la propia remodelación del enlace con la A-4.
Urbanismo ha reconocido en varias ocasiones que la construcción de este enlace “es de especial urgencia” debido a las retenciones de tráfico que se producen en la antigua N-IV “de forma reiterada todos los días laborables”, al ser esta vía donde confluyen de forma única los vehículos provenientes de Las Quemadas y del Campus Universitario de Rabanales.
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