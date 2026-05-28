La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La crónica del jueves de Feria en El Arenal, la encuesta ciudadana sobre el caso Plus Ultra y la muerte de una persona en un accidente en Montilla, entre lo más destacado de la jornada
Tras una jornada de afluencia masiva por los cacharritos y el macrobotellón del miércoles, los cordobeses, entre la resaca y las ganas de más, se adueñan este jueves de su Feria, que despierta poco a poco y empieza a coger ritmo en uno de los días grandes en El Arenal. En otro orden de cosas, el fantasma de la corrupción persigue de nuevo al PSOE y, según una encuesta de Gesop, el 30% de votantes socialistas reclaman la dimisión de Pedro Sánchez y el 78% de los ciudadanos creen que el caso Plus Ultra afecta también al Gobierno. Por otra parte, un grave accidente de tráfico en la N-331 en Montilla tras colisionar dos coches con un camión ha provocado la muerte de una persona, el conductor de uno de los turismos implicados.
- Entre la resaca y las ganas de más, Córdoba mantiene el pulso de su Feria
- Encuesta Gesop: la mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero
- Grave accidente en la N-331 con un muerto al colisionar dos coches y un camión en Montilla
Además, destacamos estas otras noticias:
Feria de Córdoba
- Comer sin albero durante la Feria de Córdoba: "A la gente no le importa esperarse un poquito"
- Javier Sánchez, encargado de los toldos de la Feria de Córdoba: «Los toldos han venido para quedarse, son un gran alivio»
- Del campo al albero: la historia que viste el paseo de caballos de la Feria de Córdoba
- Arreglos en la Feria de Córdoba: la labor solidaria de Adoratrices que salva los trajes de flamenca
- Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este jueves en El Arenal
Córdoba ciudad
- La PAU 2026 en Córdoba registra un repunte de matriculados con más de 4.700 inscritos
- El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos
- Urbanismo dará licencia para 143 viviendas nuevas en Córdoba: características y dónde se ubicarán
- El SOS del Banco de Alimentos de Córdoba: "Cuando llegue enero, esta nave estará vacía"
- Geolocalizarán los móviles del exmarido de Tulia para comprobar si estuvo en su casa antes del crimen
Campo
- La Guardia Civil estrecha el cerco al robo de aceituna en Córdoba: la campaña se cierra con 102 denuncias y 11 investigados
Cultura
- Los cordobeses Juana Martín y Segundo Castro reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Toledo
Provincia
- La Guardia Civil desmantela un importante punto de venta de drogas en Puente Genil y detiene a cuatro personas
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
- Manuel Torralbo nombra al nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba tras cesar al anterior, en el marco de su reelección
- El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
- ¿Ves humo en Córdoba por Rabanales y Las Quemadas? No te preocupes, este es el motivo
- La Policía Nacional busca a Aroa F. D., una joven de 18 años desaparecida en Córdoba desde el martes