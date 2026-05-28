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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La crónica del jueves de Feria en El Arenal, la encuesta ciudadana sobre el caso Plus Ultra y la muerte de una persona en un accidente en Montilla, entre lo más destacado de la jornada

Las últimas comidas de empresa y de amigos protagonizan la jornada tras un miércoles intenso

Las últimas comidas de empresa y de amigos protagonizan la jornada tras un miércoles intenso / A.J. González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Tras una jornada de afluencia masiva por los cacharritos y el macrobotellón del miércoles, los cordobeses, entre la resaca y las ganas de más, se adueñan este jueves de su Feria, que despierta poco a poco y empieza a coger ritmo en uno de los días grandes en El Arenal. En otro orden de cosas, el fantasma de la corrupción persigue de nuevo al PSOE y, según una encuesta de Gesop, el 30% de votantes socialistas reclaman la dimisión de Pedro Sánchez y el 78% de los ciudadanos creen que el caso Plus Ultra afecta también al Gobierno. Por otra parte, un grave accidente de tráfico en la N-331 en Montilla tras colisionar dos coches con un camión ha provocado la muerte de una persona, el conductor de uno de los turismos implicados.

Además, destacamos estas otras noticias:

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