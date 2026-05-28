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La actualidad del jueves 28 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El botellón del miércoles de Feria, el Día del Niño en la calle del Infierno y la valoración del presidente de los joyeros cordobeses de las joyas de Zapatero abren la crónica del día

El botellón vuelve a tomar el Balcón del Guadalquivir

El botellón vuelve a tomar el Balcón del Guadalquivir / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los estudiantes han tomado nuevamente la Feria de Córdoba en el macrobotellón del miércoles. Miles de jóvenes se han concentrado en el Balcón del Guadalquivir entre camisetas con lemas picantes, bolsas de bebida y reencuentros antes de poner rumbo a las casetas en una de las jornadas más multitudinarias de la semana. Por otra parte, la otra cara de la Feria ha llenado la calle del infierno en un día igualmente multitudinario en esta zona, el Día del Niño. Los padres han aprovechado los descuentos en los cacharritos para acudir en masa al Arenal a admirar el disfrute de los pequeños. Por último, seguimos al tanto de las novedades del caso Plus Ultra. Sobre las joyas encontradas en las dependencias de Zapatero, el presidente de la Asociación de Joyeros de Córdoba y experto en gemas ha explicado a este periódico que "una tasación de 4 millones no es descartable", pero que "de momento, nadie ha contactado" con la patronal para una valoración de las piezas halladas al expresidente del Gobierno.

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