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El SOS del Banco de Alimentos de Córdoba: "Cuando llegue enero, esta nave estará vacía"

La institución confía en cubrir el año actual porque se está entregando poca cantidad de alimentos

Imagen de archivo de descarga de mercancía en el Banco de Alimentos.

Imagen de archivo de descarga de mercancía en el Banco de Alimentos. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El vicepresidente del Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba, Juan José Cas, ha lanzado este jueves un SOS ante la situación de la institución. Según Cas, al menos hasta finales de año los productos están garantizados, pero ha advertido que "cuando llegue enero, esta nave estará vacía", en alusión a las estanterías donde se guardan los alimentos que luego se entregan a quienes más lo necesitan.

Es más, como ha reconocido el vicepresidente del Banco de Alimentos, si se cuenta con llegar a final de año es porque tampoco se está entregando una gran cantidad de producto. En concreto, Cas ha informado de que se están dando unos ocho kilos-litro de alimentos por persona al mes, "y eso es muy poco", ha apostillado.

A.J.González Córdoba Gran recogida de alimentos Banco de Alimentos en Deza

Imagen de archivo de una operación de recogida del Banco de Alimentos. / A. J. GONZÁLEZ

Además, también de aquí a final de año todavía tiene que llegar la donación del Ayuntamiento de Córdoba, y ahora está prevista la operación recogida de primavera.

"Estamos buscando voluntarios como el que busca candela"

Sobre esa próxima operación de recogida de alimentos, Cas también ha hecho un llamamiento porque hacen falta voluntarios. Se estima que la necesidad de personal para esta campaña sea de 1.000 voluntarios y "estamos muy lejos de ese número", ha reconocido.

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Estanterías de la sede del Banco de Alimentos de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Sobre este problema, Cas ha manifestado "estamos buscando voluntarios como el que busca candela", aunque también ha explicado que la campaña se llevará a cabo sí o sí, haya o no voluntarios. En este punto ha recordado a los cordobeses que se pueden hacer donativos en las cajas de los supermercados sin necesidad de que haya que entregar físicamente el producto que se quiera donar.

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