Una de cada siete viviendas vendidas en Córdoba encuentra comprador en menos de una semana

El mercado residencial en Córdoba muestra una ligera aceleración en el arranque de 2026. La llamada venta exprés —viviendas que encuentran comprador en menos de una semana— representó el 14% de las operaciones en el primer trimestre del año, dos puntos más que en el mismo período de 2025, cuando este porcentaje se situó en el 12%, y el equivalente a una de cada siete operaciones realizadas.

Los datos, recopilados y analizados por Idealista, apuntan a un mercado cordobés con dos velocidades: por un lado, una bolsa creciente de inmuebles con salida muy rápida; por otro, un volumen todavía importante de viviendas que requieren varios meses para venderse.

Además del 14% de viviendas vendidas en menos de una semana, otro 23% se vendió entre una semana y un mes. Esto significa que el 37% de las viviendas comercializadas en Córdoba encontró comprador en menos de un mes, una proporción relevante para medir la tensión y la liquidez del mercado local.

El siguiente tramo con más peso fue el de las viviendas que tardaron entre tres meses y un año en venderse, con un 29% del total. Por su parte, el 25% de las operaciones se cerró entre uno y tres meses, mientras que solo el 8% de las viviendas necesitó más de un año para encontrar comprador.

Comparación nacional

En comparación con el conjunto de España, Córdoba presenta una venta exprés algo más intensa en el primer trimestre de 2026: 14% frente al 13% nacional. También registra un menor porcentaje de viviendas que tardan más de un año en venderse: 8% en Córdoba frente al 11% en España, lo que refuerza la lectura de un mercado local relativamente dinámico en el inicio del ejercicio.

En el caso de las capitales pequeñas los casos de “ventas exprés” son más frecuentes. El mayor porcentaje de ventas en menos de una semana se da en la ciudad de Burgos, donde el 28% encontraron comprador en menos de 7 días. Le siguen Segovia (24%), Oviedo (23%), Pamplona (22%), Ávila (22%), Cuenca (21%), Huesca (21%), Soria y Zaragoza (20% en ambos casos).

Entre los grandes mercados Bilbao es la que tiene una tasa superior (17%), seguida por Madrid (16%), Sevilla, San Sebastián, Palma y Valencia (15% en las 4 ciudades), seguidas por Barcelona (14%), Málaga (12%) y Alicante (9%).

En el punto contrario encontramos a Teruel, donde el 8% se vendió en menos de una semana, y a continuación las ciudades de Pontevedra, Alicante, Granada y Lugo, que comparten un 9%.