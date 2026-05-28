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Sadeco incorpora los primeros cinco camiones de su nueva flota para reforzar la recogida de residuos en Córdoba

La empresa municipal prevé completar la renovación de 20 camiones antes de mediados de julio

Sadeco recepciona los primeros cinco camiones de su nueva flota para la recogida de residuos.

Sadeco recepciona los primeros cinco camiones de su nueva flota para la recogida de residuos. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recibido esta semana los primeros cinco camiones recolectores compactadores de carga lateral incluidos en el plan de modernización de su parque móvil, una incorporación que permitirá reforzar el servicio de recogida de residuos en todos los barrios de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota de prensa, estos vehículos han llegado con casi dos meses de adelanto respecto al calendario inicialmente previsto, que fijaba la entrega para finales de julio. Los nuevos camiones ya se encuentran en las instalaciones del Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC), donde están siendo revisados por los técnicos antes de entrar en funcionamiento en los próximos días.

La adquisición forma parte del contrato aprobado por el consejo de administración de Sadeco en noviembre de 2025 para incorporar un total de 50 vehículos en régimen de renting, de los que 20 corresponden a nuevos camiones recolectores compactadores de carga lateral. La adjudicación recayó en la empresa Wasterent por un importe de 9,1 millones de euros.

Más capacidad operativa para evitar incidencias en el servicio

Sadeco destaca que esta renovación busca garantizar el funcionamiento continuo del servicio de recogida de residuos y reducir el impacto de las averías derivadas del uso intensivo al que se someten diariamente estos vehículos.

El presidente de la empresa municipal, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado que la llegada anticipada de los camiones responde al “importante esfuerzo realizado por la dirección de la empresa y por todos los departamentos implicados para agilizar la llegada de estos vehículos”.

Miguel Ruiz Madruga recibe uno de los nuevos camiones de Sadeco.

Miguel Ruiz Madruga recibe uno de los nuevos camiones de Sadeco. / CÓRDOBA

Ruiz Madruga ha recordado además que durante el mes de mayo se registraron distintas incidencias mecánicas y necesidades extraordinarias de servicio, una situación que llevó a Sadeco a intensificar las gestiones con la adjudicataria para acelerar las entregas previstas.

“Con estos primeros cinco camiones damos un paso muy importante para garantizar aún más el servicio en todos los barrios de Córdoba y seguir ofreciendo a la ciudadanía un sistema eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudad”, ha afirmado el presidente de Sadeco.

El resto de vehículos llegará antes del verano

El nuevo calendario acordado entre Sadeco y la empresa adjudicataria contempla la llegada de otros seis vehículos durante la cuarta semana de junio, cinco más en la última semana de ese mismo mes y los cuatro restantes a mediados de julio.

Noticias relacionadas y más

La empresa municipal subraya que esta actuación forma parte de su estrategia de mejora de los servicios públicos y de adaptación a las exigencias medioambientales actuales, apostando por una flota más moderna, eficiente y preparada para responder al crecimiento de la actividad urbana.

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