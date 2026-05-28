DNI, bolígrafos y sin móvil: una ‘checklist’ rápida sobre qué llevar a la PAU en Córdoba

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, comienza horas antes del examen. Concretamente, el día anterior cuando el estudiante prepara la mochila, comprueba el horario, revisa la sede de la prueba y decide qué entra y qué no entra en el aula. Este será el ritual que más de 4.000 alumnos de Córdoba realizarán el día previo a la convocatoria ordinaria de la PAU, que se celebra el 2, 3 y 4 de junio.

Hay que tener muy claro lo que hay que llevar, lo que es imprescindible y los elementos a evitar. Por ello conviene hacer una lista rápida para repasar que todo está listo y repasar las instrucciones de la Universidad de Córdoba ante el examen más determinante de la vida académica de estos jóvenes cordobeses.

Un estudiante entrega su DNI al acceder a las pruebas. / Manuel Murillo

El DNI: lo primero que hay que meter en la mochila

No hay objeto más importante que el temario en la PAU, salvo uno: el DNI o documento acreditativo oficial. La Universidad de Córdoba (UCO) recuerda en sus instrucciones de la PAU 2026 que debe llevarse en todos los exámenes. Además, en el momento de la identificación se entregan las pegatinas identificativas, que deben conservarse en buen estado hasta la última prueba.

La recomendación es clara: el DNI no debe ir suelto en el bolsillo ni perdido en el fondo de la mochila. Mejor en una funda, cartera o compartimento fácil de localizar. Si se llevan etiquetas, resguardos o cualquier documentación facilitada por el centro o la universidad, conviene guardarlos juntos.

Bolígrafo azul o negro, y mejor más de uno

El segundo imprescindible es el bolígrafo. La documentación oficial sobre material permitido en Andalucía parte de una base común: el bolígrafo azul o negro. A partir de ahí, algunas materias permiten añadir materiales específicos, pero el bolígrafo es el punto de partida.

La UCO precisa además que se debe escribir en un solo color, azul o negro, y no con tinta borrable, salvo excepciones en exámenes del área artístico-técnica. Por eso no basta con llevar “un boli cualquiera”. Lo prudente es llevar dos o tres, probarlos antes y evitar los que manchan, fallan o se borran con facilidad.

Otro detalle importante: no se puede confiar en que alguien preste material en el aula. Las instrucciones de la UCO indican que durante cada examen no se podrá compartir material escolar ni ningún otro objeto.

Examen de la PAU en Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

El material específico: solo lo que permite cada asignatura

La Junta de Andalucía detalla el material autorizado por materia y especifica también qué calculadoras pueden utilizarse: no programables, no gráficas y sin capacidad para almacenar o transmitir datos.

Algunos ejemplos prácticos: en Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se permite regla; en Química se admite calculadora; en Tecnología e Ingeniería II se recoge regla milimetrada y calculadora monotonía; en Griego II y Latín II puede emplearse diccionario con apéndice gramatical.

La clave está en revisar cuál es el material permitido en cada examen, ya que llevar material no autorizado puede generar problemas innecesarios justo antes de empezar.

Una estudiante, minutos antes de comenzar la selectividad, en una imagen de archivo. / EP

Agua y algo de comer

La PAU son exámenes, pero también son horas de espera, desplazamientos, nervios y descansos entre pruebas. La Universidad de Córdoba recomienda llevar agua y algo de alimento para los descansos y permite tener en la mesa una botella de agua transparente sin etiqueta.

Lo razonable es llevar agua, algo fácil de comer entre exámenes, pañuelos, gafas si se usan, medicación si está pautada y lo justo para pasar la mañana sin depender de nadie.

Móvil, reloj inteligente y dispositivos electrónicos: mejor lejos

El teléfono móvil puede convertirse en el gran problema del día. La Universidad de Córdoba advierte de que el alumnado debe asegurarse de no llevar encima ningún dispositivo móvil, incluidos teléfono, reloj o gafas inteligentes, y que no podrá tener contacto con objetos digitales o similares durante el examen. La recomendación es guardarlos en la mochila, con el móvil apagado, antes de entrar en el edificio y no acceder a ellos hasta terminar cada prueba.

Aquí conviene ser especialmente prudente: nada de móviles en el bolsillo, auriculares olvidados, relojes inteligentes o dispositivos que puedan interpretarse como material no permitido. La propia normativa de la UCO considera copia la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos programables o con capacidad de almacenar o transmitir datos.

Estudiantes repasan el material antes de entrar al examen / Manuel Murillo

Los nervios también se llevan, pero no deben mandar

Los nervios son una compañía inevitable en la Selectividad y es normal. La PAU concentra expectativas, notas de corte, meses de trabajo y, en algunos casos, mucha presión por alcanzar la nota que marca el corte de acceso a la carrera universitaria. Pero conviene separar la tensión lógica del caos evitable. Llegar con tiempo, dormir lo razonable, no cambiar de estrategia la noche anterior y llevar la mochila preparada ayuda más que el último repaso atropellado en la puerta del aula.