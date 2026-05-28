El PSOE ve "temerario" que el Ayuntamiento tenga el 70% de los solares sin desbrozar en plena subida de temperaturas

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha calificado de "auténtica temeridad y negligencia" que, a las puertas del mes de junio y con el termómetro rozando ya los 40 grados en la capital, la campaña de desbroce de solares y cunetas del ayuntamiento apenas alcance el 30% de su ejecución, una "alarmante lentitud" que deja desprotegida a más del 70% de la superficie municipal frente al riesgo inminente de incendios forestales y urbanos.

Moya ha destacado que, a días de que se declare el periodo de riesgo alto de incendios, formalmente el 1 de junio, "el Gobierno local de Bellido solo ha desbrozado el 30% de las superficies que se encuentran llenas de maleza" y que "según el delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, los trabajos se terminarán en el mes de julio, en pleno verano; pero las cuentas no salen, si en dos meses solo se han desbrozado el 30% de las superficies, en los dos meses que quedan difícilmente se completará el 70% restante"., ha trasladado la edil, para quien estas explicaciones “ejemplifican la política del Gobierno municipal de anteponer la foto a las necesidades de la ciudad, empezando las tareas de desbroce por el centro y el distrito sureste que casualmente son zonas muy frecuentadas en el mes de mayo debido a las fiestas y al acceso al recinto ferial”.

El "agravio comparativo" entre los distritos de la capital es "flagrante" a juicio del grupo socialista. Mientras el Gobierno centraliza los "escasos recursos" de Sadeco y de Infraestructuras en el Distrito Centro y Sureste para "maquillar la realidad", "condena al peligro extremo" a los distritos de la periferia, cuyos vecinos verán llegar las desbrozadoras en pleno julio, cuando el riesgo de incendio ya sea "crítico".

Para Moya, este retraso evidencia "la incapacidad crónica" del equipo de gobierno para gestionar los asuntos "ordinarios y vitales" que afectan el día a día de los cordobeses. "El mantenimiento de la ciudad y la seguridad de sus vecinos no pueden depender de un calendario burocrático obsoleto. Una primavera especialmente lluviosa exigía anticipación, pero el Gobierno municipal vuelve a llegar tarde, mal y arrastrando los pies", señala.

La oposición ha alertado de que la "parálisis municipal" castiga, un año más, a los "vecinos de segunda" de las barriadas periféricas y zonas de expansión, cuyos terrenos han sido "relegados de forma incomprensible" a los meses de junio y julio. Zonas como Alcolea, Villarrubia, Cerro Muriano y Las Quemadas presentan actualmente acumulaciones de pasto seco de más de un metro de altura pegadas a viviendas y negocios.

Asimismo, ha puesto el foco en "puntos críticos" como el entorno de la Carrera del Caballo, Huerta de Santa Isabel y el Parque de Levante, así como el propio solar destinado al Pabellón de la Juventud que sigue esperando una licitación "que nunca llega"; todos ellos espacios que ya el verano pasado sufrieron "graves sustos" y conatos de incendio que "a punto estuvieron" de saltar a las urbanizaciones residenciales debido a la falta de limpieza. "Es intolerable que el gobierno local no aprenda de sus propios errores y exponga a las familias a revivir el miedo del año pasado por su falta de previsión", ha dicho.

Moya insiste en que es una "absoluta contradicción" que el Gobierno municipal presuma de movilizar máquinas y cuadrillas propias mientras necesita de forma paralela una licitación externa para poder asumir los trabajos de desbroce en taludes y cunetas, y aun así llegar "siempre tarde". “El uso constante de contratas privadas para suplir las carencias del servicio y la falta de recursos evidencia de forma definitiva que la plantilla de Sadeco y la de Infraestructuras están bajo mínimos y que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar un trabajo realmente efectivo. Obligan a los equipos propios —formados apenas por un oficial y dos peones— a multiplicarse en turnos, con maquinaria obsoleta en lugar de ampliar y consolidar el empleo público", ha comentado.

Alicia Moya ha abogado por que la ciudad disponga de una plantilla estable a lo largo del año para gestionar las parcelas municipales sin uso y todas aquellas privadas que se encuentran en abandono y que, a pesar de los avisos, no desbrozan su superficie. Los trabajos no se pueden limitar a la ejecución de un "Plan de choque" que habitualmente llega tarde y no termina de evitar los incendios de pasto dentro de la ciudad año tras año.