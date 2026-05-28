Urbanismo
Piden licencia para abrir otros 11 apartamentos turísticos en tres zonas distintas de Córdoba
La Gerencia estudiará la concesión de licencias para tres proyectos ubicados en la Fuensanta, Ciudad Jardín y el casco histórico
La comisión de licencias de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba abordará la semana que viene la concesión de varios permisos para la apertura de 11 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. Según el orden del día de dicha comisión, se trata de tres proyectos distintos, ubicados a su vez en otras tres zonas de la ciudad.
El proyecto más ambicioso es el que pretende abrir cinco apartamentos turísticos de una llave (que hace referencia a la categoría, como las estrellas en los hoteles) en el número 30 de Campo Madre de Dios, en la unión de la Fuensanta con el casco histórico. En este caso, lo que concederá Urbanismo será calificación ambiental, el paso previo a la licencia.
Más proyectos
Lo mismo se dará para otro proyecto de otros tres apartamentos turísticos, en este caso, ubicados en el número 14 de la calle Albéniz, en el barrio de Ciudad Jardín, por la zona del Rectorado.
Por último, se dará calificación ambiental y licencia de obra para la rehabilitación de un edificio entre las calles Barroso y San Fernando. Allí, la propiedad del hotel Maestre (que está en la misma zona) tiene previsto rehabilitar un edificio para abrir tres apartamentos turísticos.
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