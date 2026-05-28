Una operación contra la trata iniciada en Córdoba deja a 14 mujeres encerradas 24 horas en un club clausurado en Jaén

"Nos dejaron encerradas". El desconcierto y el miedo se apoderó de las catorce mujeres que quedaron encerradas en el club Los Cabales, en Jaén, cuando la Policía Nacional clausuró y precintó el local dentro de una operación contra la prostitución. Lo que parecía ser el final para un grupo mujeres víctimas de una trama de explotación sexual acabó convirtiéndose en un nuevo encierro.

La historia la recoge Diario Jaén en un reportaje donde habla con varias de estas mujeres que quedaron atrapadas dentro del edificio clausurado. Allí se quedaron hasta que pudieron salir con normalidad. Estuvieron "atrancadas" durante veinticuatro horas, asegura Karina, una de las afectadas.

Entre el miedo y la incertidumbre, con el paso de las horas algunas se trasladaron a otros clubes o pisos, mientras otras siguieron en el inmueble precintado, y todo en medio de una investigación policial con ramificaciones en las provincias de Jaén y Córdoba.

Investigación iniciada en Córdoba por trata de seres humanos

Karina, que usa el nombre con el que se presenta a sus clientes, explica que necesita seguir trabajando para mantener a su familia en Cuba. Otra de ellas, Lulú, añade que algunas son madres y necesitan ingresos para sostener a sus familias. Según sus propios testimonios, las mujeres ejercían la prostitución en el club "por voluntad propia".

Ni la policía ni los jueces piensan lo mismo. La operación policial que ha llevado al precinto de este club en la capital jiennense tiene su origen en una investigación contra la explotación sexual iniciada por la Policía Nacional en Córdoba a finales de 2024 que culminó en septiembre de 2025, cuando fueron liberadas veinte mujeres víctimas de la prostitución en distintos clubs entre Córdoba y Jaén. Además, hubo quince detenidos relacionados con una organización criminal de trata de seres humanos, acusados de explotación sexual, prostitución coactiva y delitos contra la salud pública.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.