Adif alega criterios de seguridad en la gestión del tráfico
Una incidencia provoca retrasos de hasta una hora en los trenes Córdoba-Sevilla e indigna a los pasajeros diarios: "Ha sido una vergüenza"
Desde Adif explican que el criterio de gestión del tráfico responde "de forma primordial" a cuestiones de seguridad y "buscando siempre la menor afectación del tráfico ferroviario"
Un problema de señalización en la vía a la altura de Hornachuelos ha provocado retrasos en la conexión ferroviaria entre Córdoba y Sevilla durante la mañana de este jueves 28 de mayo. Según han indicado fuentes de Adif a este periódico, el problema fue notificado en torno a las 8.00 horas y ha quedado solucionado sobre las 9.30, aunque las demoras han afectado a varios servicios desde primera hora de la mañana.
En concreto, la incidencia ha repercutido en cuatro trenes de Larga Distancia, que han registrado un retraso medio de unos 15 minutos según los datos de Adif, y en dos trenes de Media Distancia, con demoras cercanas a los 17 minutos de media. Sin embargo, algunos servicios han acumulado demoras de hasta una hora.
Ha sido el caso del Avant con salida prevista a las 6.20 horas desde Córdoba, según han confirmado desde Renfe. Varios usuarios han mostrado su indignación por la gestión del tráfico ferroviario (competencia de Adif) durante la incidencia, especialmente al tratarse de una línea muy frecuentada a primera hora de la mañana por trabajadores que se desplazan entre Córdoba y Sevilla.
“Ha sido una vergüenza. Pasan todos los trenes, varios AVE, un Iryo, antes que nosotros, que somos un tren de trabajadores…”, ha compartido uno de los pasajeros afectados por las demoras del Avant.
Desde Adif han explicado a este periódico que el criterio de regulación responde "de forma primordial" a cuestiones de seguridad y "buscando siempre la menor afectación del tráfico ferroviario".
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