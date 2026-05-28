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De fruto robado a ayuda solidaria: la Guardia Civil de Córdoba entrega al Banco de Alimentos 500 litros de aceite procedente de hurtos de aceituna

El aceite donado ha sido elaborado por Cooperativas Agroalimentarias con la aceituna intervenida en la campaña contra los robos en el campo que no ha podido ser devuelta a sus legítimos dueños

Representantes del Banco de Alimentos, la Guardia Civil, Cooperativas Agroalimentarias, Subdelegación del Gobierno y Delegación de Agricultura, frente al aceite donado.

Representantes del Banco de Alimentos, la Guardia Civil, Cooperativas Agroalimentarias, Subdelegación del Gobierno y Delegación de Agricultura, frente al aceite donado. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Banco de Alimentos de Córdoba Medina Azahara ha recibido 500 litros de aceite de oliva virgen extra procedente de operaciones de la Guardia Civil contra el robo de aceitunas. La colaboración del Instituto Armado, de la Delegación de Agricultura y de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba ha permitido, por segundo año consecutivo, que el Banco de Alimentos cuente con un producto que no suele abundar en sus estanterías.

Como ha explicado el vicepresidente de la institución, Juan José Cas, el Banco de Alimentos no puede comprar aceite de oliva "porque es caro", por lo que siempre está bien la donación, aunque sea escasa. En el banco, ha añadido Cas, "entra muy poco aceite de oliva". Además de estos 500 litros donados ahora, en enero se hace una campaña especial de recogida de aceite, pero de los 6.000 litros que se donan, apenas unos 1.500 son de oliva.

A.J.González Córdoba La subdelegada del Gobierno en Córdoba , junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, el coronel jefe de la Comandancia y el vicepresidente del Banco de Alimentos, al acto de donación al Banco de Alimentos de Córdoba de más de 500 litros de aceite obtenidos de las aceitunas aprehendidas por la Guardia Civil. Banco de Alimentos de Córdoba

Aceite de oliva que ha recibido el Banco de Alimentos de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La mayoría de la aceituna robada se devuelve a sus legítimos dueños

Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, el coronel Ramón María Clemente, ha explicado que el equipo ROCA del Instituto Armado es el encargado de desplegar el operativo contra el robo de aceituna durante toda la campaña de recogida. En la pasada campaña se incautaron un total de 5.000 kilos de aceituna sin trazabilidad demostrada, lo que ha derivado en esos 500 litros de aceite. Sin embargo, la mayor parte de la aceituna robada se devuelve a sus legítimos dueños, siendo apenas el 15% lo que no consigue colocarse y, por lo tanto, se trata para que llegue hasta el Banco de Alimentos.

La subdelegada del Gobierno, Ana López, ha valorado el trabajo de la Guardia Civil para conseguir que cada año se robe menos aceituna, mientras que el delegado de Agricultura, Francisco Acosta, ha explicado que desde la delegación se forma a los agentes para que este operativo sea cada año más efectivo.

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Aceite de oliva donado al Banco de Alimentos. / A. J. GONZÁLEZ

Otras provincias quieren hacer lo mismo que Córdoba y darle uso a la aceituna robada

Por último, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, ha adelantado que algunas provincias ya se han interesado por este modelo que aplica Córdoba de tratar y donar la aceituna robada. Además, también se ha comprometido a que las cooperativas donen más aceite al Banco de Alimentos, no solo el que tratan procedente de la aceituna aprehendida.

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