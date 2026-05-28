Medicina, Enfermería o Veterinaria: los grados que marcan la PAU en Córdoba

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad, que se celebra en Córdoba el 2, 3 y 4 de junio, tiene a miles de estudiantes cordobeses echando cuentas de la nota que deben sacar para entrar en la carrera universitaria de su elección desde semanas, meses e incluso años antes de hacer esta prueba académica, determinante para muchos.

Y es que si se quiere estudiar alguna de las carreras con más demanda, es necesario hacer un esfuerzo extra, no solo en el expediente de Bachillerato y en la fase obligatoria de la PAU, sino especialmente en la fase voluntaria, en la que la ponderación de las asignaturas tiene la clave de acceso al grado deseado.

Como referencia de la calificación que deben alcanzar para conseguir plaza sin angustia están las notas de corte del curso anterior, que marcan la tendencia a seguir por los estudiantes que se examinan de la Selectividad en el presente curso.

Pero primero hay que tener claro todos los factores que intervienen en la nota final de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Así se calcula la nota de la PAU

Para la calificación final de la Selectividad, la nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

En la parte obligatoria los alumnos se examinan de Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato de su elección. Para el cálculo de la nota es necesario sacar un mínimo de 4 en estas pruebas.

Así funcionan los parámetros de ponderación de la PAU

Mientras que en la fase voluntaria se examinan de un mínimo de dos asignaturas y un máximo de cuatro, y la nota mínima para contar es un 5. En este caso, los alumnos tienen en cuenta los parámetros de ponderación de las titulaciones que les interesa para sumar más en la nota final.

Para la calificación de acceso la operación es sencilla: se multiplica por 0,6 la nota de Bachillerato y por 0,4 el resultado de la fase obligatoria. Por ejemplo, si la nota de Bachillerato es un 7,9 y la de la prueba obligatoria un 7,4, la nota final es un 7,7. A esta nota hay que sumarle las calificaciones de la fase voluntaria, que se multiplica por 0,1 o 0,2 en función de los criterios de ponderación.

Un alumno realiza el examen de Matemáticas de la Selectividad. / Manuel Murillo

¿Cómo se calcula la nota de corte?

La nota de corte de un grado universitario no se calcula como tal, sino que es la nota del último estudiante admitido en esa carrera durante el proceso de preinscripción. Esta varía cada año según el número de plazas y la demanda.

Las carreras más demandadas en la UCO

En 2025, en la Universidad de Córdoba el top tres de las carreras con la nota más alta en la primera adjudicación volvió a estar copado por las clásicas de la rama sanitaria. A saber, Medicina (13,260), Enfermería (12,666) y Veterinaria (12,470). En los tres casos, la nota de corte baja significativamente respecto al curso 2025-2026, cuando las notas de corte fueron de 13,4362 para Medicina, 12,820 para Enfermería y 12,650 para Veterinaria.

Notas de corte 2025-26 / CÓRDOBA

Los grados de la Universidad de Córdoba que requieren mayor nota se completan con Fisioterapia (12,228), Biotecnología (12,148) y Bioquímica (11,967) y Física (11,778).

Los resultados de la PAU 2026 se conocerán el 11 de junio con la publicación de las notas y el 2 de julio tendrá lugar la primera adjudicación de plazas.