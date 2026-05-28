¿Son los alumnos de Córdoba los mejor preparados para la PAU 2026? Esta es su probabilidad de aprobar la Selectividad

Los estudiantes de segundo de Bachillerato de Córdoba se enfrentan en unos días a la uno de los exámenes más determinantes de su vida académica: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La cita de la convocatoria ordinaria de la antigua Selectividad es el 2, 3 y 4 de junio, y a ella se presentan más de 4.700 estudiantes –y más de 40.000 en Andalucía-.

A sus espaldas dos años de Bachillerato en los que los esfuerzos se han centrado en lograr una buena nota media que combinada con la de las pruebas de la PAU den como resultado esa cifra mágica de la nota de acceso, que a su vez quede por encima de la nota de corte de la carrera de elección. La pregunta es: ¿lo tendrán fácil para aprobar?

Estudiantes preparándose para selectividad en la biblioteca. / Manuel Murillo

Número de aprobados en la PAU Córdoba

Si se atiende a las cifras estadísticas, puede decirse que los alumnos cordobeses están por encima de la media de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad, lo que más que en la facilidad o no de la prueba –que es la misma para todos los estudiantes andaluces-, habla de la buena preparación de los estudiantes cordobeses que afrontan la PAU.

En la convocatoria de 2025, un 93,03% de los estudiantes cordobeses aprobó la primera convocatoria de la Selectividad, con una caída de 4,33 puntos respecto a 2024 (con un 97,36% de aprobados), atribuida al cambio de modelo de examen del año pasado en el que se incorporó la evaluación de competencias establecida la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).

La nota media del ejercicio fue de 7,608 puntos –frente a los 7,746 de 2024-. En cuanto a la distribución de las calificaciones, de los 4.619 estudiantes que se examinaron medio millar de estudiantes ha obtenido una nota entre 9 y 10, mientras que 832 han logrado puntuaciones comprendidas entre 8 y 9. Un total de 1.000 alumnos se sitúan en la franja de entre 7 y 8 puntos, y otros 925 han obtenido entre 6 y 7.

Córdoba, a la cabeza de aprobados en la PAU de Andalucía

Respecto al Distrito Único Andaluz, la provincia de Córdoba destaca por ser la que presenta mayor número de aprobados. Así, en la PAU de 2025, aprobaron la prueba un 91,98% de los estudiantes, con una caída de 4,9 puntos respecto a la convocatoria anterior, de nuevo atribuible a los cambios en el ejercicio.

Alumnos durante el examen de Selectividad 2025. / A. J. González

Los aprobados de la PAU por provincias

En cuanto al número de aprobados por provincias, los estudiantes se examinaban en nueve universidades públicas (Sevilla cuenta con dos) y los resultados por centro universitario han sido los siguientes:

Almería: 91,05% de aprobados (-5,95 puntos respecto a 2024),

Cádiz: 92,75% de aprobados (-5,05 puntos)

Córdoba: 93,03% (-4,33 puntos)

Granada: 91,06 (-5,81 puntos)

Huelva: 87% (-9,1 puntos)

Jaén: 92,54% (-5,42)

Málaga: 92,56% (-5,4)

Universidad de Sevilla: 92,21% (-7,28)

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): 93,66% (-2,84)

Así, en términos generales, la Universidad de Pablo de Olavide es la que ha obtenido el mayor porcentaje de aprobados, mientras que la provincia de Córdoba es la tiene más aprobados en términos porcentuales.

Una joven realiza un examen de Selectividad. / A. J. González

¿Dónde se aprueba más la PAU en España?

En cuanto a la estadística de la PEvAU a nivel nacional, los datos del Ministerio los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 95,4 por ciento de los estudiantes que se presentaron a la convocatoria ordinaria en 2025 aprobó el examen, lo que implica 1,1 puntos que en la convocatoria de 2024.

Este dato implica que por primera vez en los últimos años, tanto el alumnado de Andalucía, como específicamente el de Córdoba, se quedan por debajo de la media nacional en la PAU.

Por comunidades, Navarra (97,92), La Rioja (97,57) y Aragón (97,51) son las que registran un mayor número de aprobados. Mientras que Canarias (91,5), Andalucía (91,98) e Islas Baleares (92,5), se sitúan en los últimos puestos de número de aprobados. En el caso de Andalucía, la comunidad autónoma pasa de estar en la mitad de la tabla, como la octava comunidad en número de aprobados en Selectividad, a estar la penúltima en aprobados.