La PAU 2026 en Córdoba registra un repunte de matriculados con más de 4.700 inscritos

Un total de 4.703 estudiantes cordobeses se han matriculado para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se realizarán los próximos días 2, 3 y 4 de junio. De ellos, 2.785 son mujeres, lo que supone un 59,22 % del total. La cifra supone un incremento de un 2% respecto a la del año pasado, cuando se matricularon 4.619 alumnos, de los cuales 2.663 eran mujeres, lo que representó el 57,65%.

Del global, 4.146 matrículas pertenecen a estudiantes de Bachillerato LOE, Lomce y Lomloe (3.837 de ellas dentro de la fase de acceso y 309 de la fase de admisión). Por último, 557 matrículas corresponden a alumnado procedente de ciclos formativos.

Estudiantes de Córdoba preparando los exámenes en la Biblioteca Grupo Cántico. / Chencho Martínez

Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 20 sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, siete corresponden a Córdoba Capital: tres en el Aulario Averroes del Campus Rabanales, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur) y la Facultad de Ciencias del Trabajo. El resto se distribuyen por la provincia en Baena, Belmez, Cabra, Fernán Núñez, Lucena. Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute.

Este año, volverá a regir el nuevo modelo de examen que se estrenó en la convocatoria de 2025 con el objetivo de adaptarse a la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). Aunque en el examen no habrá cambios significativos, la novedad de esta edición será el uso las nuevas tecnologías para evitar el uso de la Inteligencia Artificial y evitar que los estudiantes puedan copiar en el examen.

Como ya es sabido, en la parte obligatoria, los alumnos se examinarán de las asignaturas Lengua Castellana y Literatura, de Historia de España, Lengua extranjera y la materia troncal de Bachillerato que hayan elegido y en la fase voluntaria, de al menos de dos asignaturas y un máximo de cuatro.

El Vicerrectorado de Estudiantes Y Cultura de la Universidad de Córdoba ha habilitado un espacio en su Portal de Información para Estudiantes (PIE), donde se pueden consultar las sedes, calendario, así como toda la información de interés relativa a las pruebas.