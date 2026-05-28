Un finde de ‘todo a la Feria de Córdoba’ para poner el broche de oro a un Mayo Festivo que termina pensando en el próximo
El Circo Alaska y la obra de Campeones en el Gran Teatro son la única competencia a la fiesta en El Arenal
Las despedidas siempre cuestan, pero si son con fiesta se sobrellevan mejor. Así se presenta este fin de semana en Córdoba en el que la capital pondrá el cierre final al Mayo Festivo con los días grandes de la Feria de Córdoba, en los que con los escolares de vacaciones y a la espera de las visitas del resto de la provincia, el recinto ferial de El Arenal estallará en la celebración de la mayor fiesta del mayo cordobés.
Solo dos ofertas de ocio se atreven a rivalizar con las casetas y la calle del Infierno estos días: el Circo Alaska, instalado junto al recinto ferial, y la representación en el Gran Teatro de Córdoba de la obra ‘Campeones 2’.
Córdoba, entregada a su Feria
La Feria de Nuestra Señora de la Salud sigue marcando la vida y el ritmo de la capital a la vez que llega a sus días grandes de fiesta, a saber, el jueves, el viernes y el segundo sábado de Feria. La portada del recinto ferial se apagará ya en la madrugada del domingo 31 de mayo, con el adiós a la fiesta y el inicio de la cuenta atrás de la Feria de 2027.
Pero antes, muchas ganas de baile, buena comida, música y celebración, de todos y para todos. Este año, se han dispuesto un total de 85 casetas –una más que en la edición de 2025- y se confirma el éxito de la novedad de los toldos para mitigar el sofocante calor en El Arenal, donde este fin de semana se podrían alcanzar los 40 grados.
Horario de las casetas
De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.
Las mejores casetas de la Feria
Una pista sobre a qué caseta acudir estos días es guiarse por las premiadas este año. En la categoría de mejor caseta de toda la feria, la vencedora ha sido La Bodega de PTV, de la asociación de trabajadores de PTV, situada en la calle Judería 1; en el apartado de mejor caseta con patio, ha resultado ganadora La Gitanilla (Corredera 6), de la Peña Amigos de las Gitanillas; y la mejor portada ha sido para La Sacristía (Cristo de los Faroles 2), de la asociación cultural Coso de Tejares.
Campeones 2, en el Gran Teatro
El viernes 29 de mayo, cita en las tablas del Gran Teatro de Córdoba con la representación de ‘Campeones 2 en el Teatro. Si Lorca levantara la cabeza’. La obra promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con plenos derechos y presenta la historia de Claudia, una actriz a la que le va bien y que recibe la propuesta de interpretar a un personaje que tiene una discapacidad. Claudia decide reencontrarse con Gloria, su prima con síndrome de Down. Este encuentro propiciará una serie de acontecimientos que harán que Claudia tenga que replantearse qué es el verdadero éxito en la vida.
Con dirección de Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, cuenta con un elenco encabezado por el propio ‘El Langui’, Gloria Ramos, Claudia Fesser, Emilio Gavira, Alberto Nieto y Luis Mottola.
Gran Circo Alaska con Las Guerreras K-POP
Como es habitual, el Gran Circo Alaska llega a Córdoba el mes de mayo para convivir en la oferta de ocio con el Mayo Festivo y la Feria de Córdoba. En esta ocasión, el espectáculo está dedicado a Las Guerreras K-POP, con una adaptación circense del fenómeno infantil-juvenil. La carpa permanecerá instalada junto al estadio de Enrique Puga del 15 de mayo al 6 de junio.
- Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
- Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
- Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
- Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
- La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
- La historia de superación del trabajador cordobés Mario Tejera en Solemccor: 'Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida