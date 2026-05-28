Un finde de ‘todo a la Feria de Córdoba’ para poner el broche de oro a un Mayo Festivo que termina pensando en el próximo

Las despedidas siempre cuestan, pero si son con fiesta se sobrellevan mejor. Así se presenta este fin de semana en Córdoba en el que la capital pondrá el cierre final al Mayo Festivo con los días grandes de la Feria de Córdoba, en los que con los escolares de vacaciones y a la espera de las visitas del resto de la provincia, el recinto ferial de El Arenal estallará en la celebración de la mayor fiesta del mayo cordobés.

Solo dos ofertas de ocio se atreven a rivalizar con las casetas y la calle del Infierno estos días: el Circo Alaska, instalado junto al recinto ferial, y la representación en el Gran Teatro de Córdoba de la obra ‘Campeones 2’.

Baile, y mucha música, en la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Córdoba, entregada a su Feria

La Feria de Nuestra Señora de la Salud sigue marcando la vida y el ritmo de la capital a la vez que llega a sus días grandes de fiesta, a saber, el jueves, el viernes y el segundo sábado de Feria. La portada del recinto ferial se apagará ya en la madrugada del domingo 31 de mayo, con el adiós a la fiesta y el inicio de la cuenta atrás de la Feria de 2027.

Pero antes, muchas ganas de baile, buena comida, música y celebración, de todos y para todos. Este año, se han dispuesto un total de 85 casetas –una más que en la edición de 2025- y se confirma el éxito de la novedad de los toldos para mitigar el sofocante calor en El Arenal, donde este fin de semana se podrían alcanzar los 40 grados.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2026. / CÓRDOBA

Horario de las casetas

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

Las mejores casetas de la Feria

Una pista sobre a qué caseta acudir estos días es guiarse por las premiadas este año. En la categoría de mejor caseta de toda la feria, la vencedora ha sido La Bodega de PTV, de la asociación de trabajadores de PTV, situada en la calle Judería 1; en el apartado de mejor caseta con patio, ha resultado ganadora La Gitanilla (Corredera 6), de la Peña Amigos de las Gitanillas; y la mejor portada ha sido para La Sacristía (Cristo de los Faroles 2), de la asociación cultural Coso de Tejares.

Caseta de PTV / MANUEL MURILLO

Campeones 2, en el Gran Teatro

El viernes 29 de mayo, cita en las tablas del Gran Teatro de Córdoba con la representación de ‘Campeones 2 en el Teatro. Si Lorca levantara la cabeza’. La obra promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con plenos derechos y presenta la historia de Claudia, una actriz a la que le va bien y que recibe la propuesta de interpretar a un personaje que tiene una discapacidad. Claudia decide reencontrarse con Gloria, su prima con síndrome de Down. Este encuentro propiciará una serie de acontecimientos que harán que Claudia tenga que replantearse qué es el verdadero éxito en la vida.

Con dirección de Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, cuenta con un elenco encabezado por el propio ‘El Langui’, Gloria Ramos, Claudia Fesser, Emilio Gavira, Alberto Nieto y Luis Mottola.

Gran Circo Alaska con Las Guerreras K-POP

Como es habitual, el Gran Circo Alaska llega a Córdoba el mes de mayo para convivir en la oferta de ocio con el Mayo Festivo y la Feria de Córdoba. En esta ocasión, el espectáculo está dedicado a Las Guerreras K-POP, con una adaptación circense del fenómeno infantil-juvenil. La carpa permanecerá instalada junto al estadio de Enrique Puga del 15 de mayo al 6 de junio.