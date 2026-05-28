Laboral
El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación convocan 37 plazas de empleo público: puestos y requisitos
Los puestos serán de auxiliar administrativo e informador tributario y en ambas convocatorias se pide tener, al menos, la ESO
El Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba han publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sendas convocatorias de empleo que suman, entre ambas, 37 plazas. Todas son de acceso libre y se reparten entre 19 de la Diputación y 18 del Ayuntamiento.
Plazas de administrativo de la Diputación de Córdoba
En el caso de la convocatoria de la Diputación, es para cubrir 19 plazas de auxiliar administrativo, como personal funcionario de carrera, por turno libre. De ellas, 4 están reservadas a personas con discapacidad. La convocatoria prevé la creación de una bolsa de empleo para cubrir necesidades temporales en la Diputación.
En cuanto al sistema de selección, será por oposición, con un único ejercicio obligatorio y eliminatorio, dividido en dos partes tipo test. La parte teórica tendrá 50 preguntas, puntúa hasta 15 puntos y exige un mínimo 7,5; la práctica consta de 40 preguntas sobre supuestos de ofimática, puntúa hasta 20 puntos y exige un mínimo 10.
El temario incluye materias comunes -Constitución, organización territorial, Estatuto de Andalucía e igualdad- y materias específicas sobre régimen local, haciendas locales, procedimiento administrativo, atención al público, protección de datos, registros, personal público y ofimática.
Sobre los requisitos, se deben tener al menos 16 años, capacidad funcional, no estar inhabilitado ni separado del servicio público y contar, al menos, con el graduado en ESO o equivalente.
Plazas de informador tributario en el Ayuntamiento de Córdoba
La otra convocatoria es para cubrir 18 plazas de informador tributario del Ayuntamiento de Córdoba, como funcionario de carrera, por turno libre, incluidas en las OEP de 2024 y 2025.
El sistema de selección será por concurso-oposición. El concurso pesará el 35% y valorará méritos hasta 10,77 puntos, mientras que la oposición supondrá el 65% y constará de dos ejercicios eliminatorios. El primer ejercicio será un test de 60 preguntas, con 4 respuestas alternativas, sobre el temario. El segundo ejercicio será la resolución de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las funciones del puesto y los temas específicos.
Como requisitos principales, habrá que tener al menos 16 años, no superar la edad de jubilación forzosa, capacidad funcional, no estar inhabilitado y contar, al menos, con el graduado en ESO o equivalente.
Sobre el temario, incluye Constitución, Administración Local, empleo público, igualdad, prevención de riesgos y una parte específica tributaria: haciendas locales, IBI, impuesto de vehículos, ICIO, plusvalía, IAE, tasas, contribuciones especiales, Ley General Tributaria, recaudación, inspección, sanciones, recursos y ordenanzas fiscales municipales.
En ambos casos, la convocatoria se considerará abierta una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, habrá 20 días hábiles para presentar las solicitudes.
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