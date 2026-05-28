Incendio en el Sector Sur de Córdoba: el fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en un piso

El fuego destapa una plantación clandestina de marihuana en el Sector Sur de Córdoba. Un incendio registrado pasadas las 23.00 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Torremolinos obligó a intervenir a los bomberos de la capital en una actuación que terminó con la casa completamente calcinada y un descubrimiento inesperado.

Los vecinos de la zona alertaron de las llamas que salían del inmueble hasta donde se desplazaron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera propagarse a inmuebles cercanos. Pese a la gravedad del incendio, no se registraron personas afectadas.

Las causas del fuego están siendo investigadas por la Policía Nacional. Según ha podido saber este periódico, en el interior de la vivienda se localizó una plantación de marihuana.

Incendio de un contenedor

Por otro lado, ya de madrugada, los bomberos volvieron a actuar tras recibirse sobre la 1.30 horas un aviso por el incendio de un contenedor en la zona de Zumbacón y Fuente de la Salud. Las llamas afectaron también a varios vehículos estacionados junto al punto donde se originó el fuego, causando daños materiales.

La rápida intervención permitió sofocar el incendio antes de que se propagara a más coches o al mobiliario urbano cercano. No se han registrado heridos en este segundo suceso.