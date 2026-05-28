Urbanismo
Alsara solicita la cesión de una parcela en la zona de la Arruzafa para abrir un 'mini' parque comercial
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba estudiará la cesión de una parcela para un nuevo centro comercial de proximidad promovido por Grupo Alsara
El consejo rector que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba celebrará la semana que viene tiene previsto admitir a trámite la petición formulada por Grupo Alsara, que quiere que se le ceda parte de una parcela en el PP-O1, la zona de la Arruzafa, para abrir un mini parque comercial. En concreto, la empresa solicita una porción de 4.076,06 metros cuadrados dentro de una parcela municipal que da a las avenidas Abderramán I y de Turruñuelos y a la calle El Manantial.
El objetivo de Alsara
Según se recoge en la petición formulada por Alsara, lo que busca es implantar un edificio comercial de menos de 2.500 metros cuadrados, alejado del concepto de gran superficie vinculada a multinacionales. El objetivo es crear un equipamiento social y sostenible que cubra necesidades básicas del vecindario, favorezca la convivencia y genere espacios de relación y valor para los residentes.
En esa petición, la empresa nombra el proyecto ya puesto en marcha en Huerta de Santa Isabel Este y que pone como ejemplo de lo que pretende implantar en la Arruzafa. Allí, en el de Huerta de Santa Isabel, hay, además de un supermercado, un gimnasio, una farmacia y un estanco, además de zonas de aparcamiento.
Para Alsara, su propuesta “responde a las necesidades reales del barrio y aportará beneficios sociales, económicos y comerciales, garantizando así la viabilidad y el éxito del proyecto”.
El Obispado también quiere una parte de la misma parcela
Entre las medidas que tomará el consejo rector en torno a este asunto también se incluye el informar al Obispado de la petición de Alsara, pues se da el hecho de que la institución religiosa ya solicitó hace unos año un trozo de la misma parcela. En concreto, el Obispado pidió la cesión de 2.509,23 metros cuadrados de esa parcela con el objetivo de implantar un equipamiento de uso religioso y cultural.
Ampliación del centro educativo Ramón y Cajal
En el mismo consejo rector se aprobará, por otra parte, la cesión a la fundación Aprovecha el Momento de una parcela de titularidad municipal para que amplíe el centro educativo Ramón y Cajal, situado en el barrio del Guadalquivir. Este centro docente quiere construir un nuevo edificio al lado de sus instalaciones actuales para ampliar su cartera de servicio educativos.
En cuanto a las líneas educativas que la fundación quiere implementar en el futuro centro, se encuentran aumentar oferta de ciclos formativos, emitir certificaciones profesionales, un servicio de intermediación de empleo, otro de atención psicosocial al barrio u ofrecer atención infantil temprana.
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