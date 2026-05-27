Consejo de Gobierno de la UCO
La Universidad de Córdoba crea una nueva cátedra para impulsar la digitalización del comercio local
La nueva cátedra de la UCO y Comercio Córdoba promoverá la innovación, la competitividad, la formación y la transferencia de conocimiento al tejido comercial de la provincia
El comercio de cercanía contará con una nueva herramienta para afrontar los retos de la digitalización, la innovación y la competitividad. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba ha aprobado este miércoles la creación de la Cátedra de Transformación Digital, Innovación y Competitividad del Comercio de Córdoba.
La iniciativa, impulsada conjuntamente por la UCO y la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba), nace con el objetivo de reforzar la conexión entre la universidad y el tejido comercial de la provincia. La aprobación se ha producido en la primera sesión ordinaria del Consejo de Gobierno tras la reelección de Manuel Torralbo Rodríguez como rector y la constitución de su nuevo equipo de dirección en la que se han aprobado igualmente un conjunto de medidas con las que se inicia esta nueva etapa institucional.
Formación clave para el futuro del comercio
Según ha informado la UCO en una nota de prensa, la nueva Cátedra TDIC Comercio Córdoba se centrará en ámbitos clave para el futuro del comercio local, como la transformación digital, la economía, la empresa, el emprendimiento, la innovación y la mejora de la competitividad.
Su actividad incluirá acciones de formación reglada y continua, investigación, transferencia del conocimiento y difusión. Además, la UCO ha destacado que la cátedra promoverá seminarios, jornadas, conferencias y otras actividades orientadas a acercar el conocimiento universitario a las necesidades reales de los negocios, autónomos y empresas comerciales de Córdoba.
Entre sus objetivos también figura la concesión de becas y premios, así como el asesoramiento en proyectos de investigación y desarrollo. De este modo, la UCO busca fomentar una mayor integración de la comunidad universitaria en el entorno empresarial y territorial de la provincia.
Movilidad y formación permanente
La medida forma parte del conjunto de decisiones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UCO en el inicio del nuevo mandato de Manuel Torralbo. En la misma sesión también se han aprobado novedades en materia de Erasmus+, investigación, formación permanente, política departamental y asuntos económicos.
En el área de Internacionalización, la UCO ha regulado por primera vez las ayudas para participar en los Programas Intensivos Combinados Erasmus+, conocidos como BIP, que combinan estancias físicas en el extranjero con formación virtual. En investigación, se ha modificado el reglamento de las becas Semillero de Investigación, destinadas a estudiantes con alto rendimiento académico.
También se ha actualizado la programación de Formación Permanente del curso 2025/26 con nuevos certificados sobre Excel, Google Earth Engine y una microcredencial en igualdad de género en federaciones y clubes deportivos.
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