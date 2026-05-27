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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las recepciones del miércoles de Feria, la desvinculación del Instituto Halal con el Caso Plus Ultra y la radiografía de la Psicología en la provincia centran la actualidad vespertina

Recepción de la Diputación de Córdoba, este miércoles en la Feria.

Recepción de la Diputación de Córdoba, este miércoles en la Feria. / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El miércoles de Feria en Córdoba ha vuelto a convertirse en una de las jornadas más institucionales de la semana en El Arenal, con recepciones y actos de convivencia en las casetas. La Diputación de Córdoba, el Círculo de la Amistad o la Asociación de Jóvenes Empresarios han celebrado hoy sus encuentros. Por otra parte, seguimos de cerca las novedades del caso Plus Ultra, en la que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el que ha sido vinculado el Instituto Halal de Córdoba. La institución se ha desvinculado de la causa y asegura que nunca conoció la consultora Análisis Relevante con la que se le relaciona. Por último, Córdoba tiene 681 psicólogos colegiados, 556 mujeres y 125 hombres, una cifra que ha crecido un 53,7% en los últimos cinco años, desde la implantación en la ciudad del grado de Psicología de la Universidad de Córdoba. Esta es la radiografía de la profesión Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados publicada por el INE.

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