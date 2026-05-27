La actualidad del miércoles 27 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La regularización de la climatización en los colegios de la ciudad, la búsqueda de un posible bebé robado en 1962 y el tardeo en las casetas de la Feria abren la persiana informativa de la jornada
El Ayuntamiento de Córdoba regularizará la climatización de los colegios de la capital tras años sin control después de que, en muchos casos, las asociaciones de padres y madres tuvieran que tomar acción y adquirir ellas mismas aparatos ante la inacción de la administración. Por otra parte, te contamos una curiosa historia, la de Pedro Espejo, un cordobés de 78 años que investiga si uno de sus hermanos fue robado al nacer en la residencia Noreña después de que le dijeran a su madre que uno de sus bebés había muerto nada más nacer en 1962. Por último, seguimos sin apartar el foco informativo de El Arenal. El tardeo gana cada año más protagonismo en la Feria de Córdoba y las casetas cada vez afinan más su oferta de grupos o DJs a esta hora para atraer más público en la que ya es la franja más concurrida y popular de la fiesta.
- Córdoba regulariza los aparatos de aire acondicionado de los colegios tras años de instalaciones sin control de 'splits'
- Un cordobés de 78 años investiga si uno de sus hermanos fue robado al nacer en la residencia Noreña: "A mi madre le dijeron que ya tenía bastantes hijos"
- El tardeo se consolida en la Feria con actuaciones en directo y DJs que conquistan al público
Además, destacamos estas otras noticias:
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