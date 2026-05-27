El sueldo que cobrarán los 18 informadores tributarios del Ayuntamiento de Córdoba: salario base, pagas y trienios del Grupo C-2

El Ayuntamiento de Córdoba publicó este martes las bases de una nueva convocatoria para la selección en propiedad de 18 plazas de informador tributario, mediante el sistema concurso-oposición, en turno libre pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2024 y 2025. Las vacantes de empleo público que han salido a concurso pertenecen a la escala de administración especial, subescala técnica y clase "auxiliar", dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo C, subgrupo C-2, con pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

En concreto, según el convenio colectivo en vigor en el Ayuntamiento de Córdoba los informadores tributarios cobran una media de 38.846,08 euros brutos al año. Las retribuciones del Grupo C, subgrupo C-2 se rigen por las tablas salariales del sector público de 2026. El sueldo base mensual es de 749,58 euros (10.480,46 euros\ anuales); los trienios suman 22,44 euros\ mensuales por cada tres años de antigüedad, y el sueldo bruto anual total ronda entre los 28.000 y 32.000 euros\ brutos al incluir los complementos locales.

Fachada Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares / FRANCISCO GONZALEZ / COR

Incentivos específicos

Además, en el último acuerdo laboral del Ayuntamiento de Córdoba se estableció un nuevo sistema de incentivación asociado a la consecución de objetivos, aplicable a partir de 2025 a todos los departamentos del Órgano de Gestión Tributaria Municipal, en el que se incluyen los informadores tributarios. El sistema se basa en la incentivación económica que se distribuirá en función de los resultados obtenidos por cada departamento y rendimiento singularizado.

El incentivo global será el fijado en la correspondiente aplicación presupuestaria del Presupuesto General para cada ejercicio, debiéndose actualizar en el mismo porcentaje en que lo haga la subida salarial aplicable, en su caso a las personas empleadas públicas municipales. Así, en el caso de los informadores tributarios, el 50% del incentivo total se distribuirá, con una ponderación de 6,5. El restante 50% del incentivo se asignará a los diferentes departamentos en función directamente proporcional al grado de consecución de objetivos alcanzado.

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba en Gran Capitán Solicitud de empadronamiento para el proceso de regularización de inmigrantes migrantes / AJ González / COR

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas en conocer las bases de esta convocatoria, así como dónde presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática pueden consultar la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba. Las solicitudes deben presentarse en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.