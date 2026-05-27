Selectividad en Córdoba: consulta aquí las notas de la PAU 2026

Llegó el momento más esperado por los más de 4.000 estudiantes que este año se han presentado en Córdoba a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad: la publicación de las notas finales.

Una vez superados los nervios de los exámenes de las pruebas de evaluación de acceso a la universidad, celebrados el 2, 3 y 4 de junio, llega la hora de conocer la calificación final, esa que supone la clave de acceso a la carrera universitaria escogida por los estudiantes.

Examen de la PAU en Córdoba, en una imagen de archivo / A.J.González

Primero serán las notas de cada uno de los exámenes y la calificación global. Si no están de acuerdo con el resultado, los estudiantes tienen la opción de solicitar la revisión de las calificaciones. Coincidiendo con la publicación de las notas, se abrirá el plazo de la presentación de las solicitudes y, finalmente, en unas semanas, la primera adjudicación de plazas.

¿Cómo se calcula la nota final de la PAU?

La calificación final se obtiene de forma ponderada entre la nota de Bachillerato y las calificaciones obtenidas en las dos fases de la Selectividad: la obligatoria y la voluntaria.

La nota de Bachillerato representa el 60 por ciento y la de la parte obligatoria un 40%, con una calificación máxima total de 10. Por su parte, la fase voluntaria permite sumar hasta cuatro puntos más, hasta una nota de 14.

Consulta aquí las notas de Selectividad en Córdoba

Las notas de Selectividad en Andalucía se publicarán el jueves 11 de junio a las 10.00 horas en el portal de la Universidad de Córdoba (UCO). El estudiante debe acceder a la universidad donde haya realizado la PAU. Puedes consultarlas en este enlace.

¿Y si no estoy de acuerdo con mi nota?

En el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede solicitar la revisión de los exámenes, que tendrá lugar del 12 al 16 de junio. Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas tras la revisión el 19 de junio.

Alumnos de Córdoba antes del examen de Selectividad. / A.J.González

Entrega de solicitudes

El plazo de entrega de solicitudes para la preinscripción en el distrito único andaluz tendrá lugar del 12 al 22 de junio.

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Adjudicación de plazas

El 2 de julio se publicará la primera adjudicación de plazas para la fase ordinaria, abriéndose un plazo de reclamación hasta el 8 de julio. La segunda adjudicación se publicará el 16 de julio.