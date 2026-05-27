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Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla por un problema en los sistemas de desvíos

Adif trabaja para solucionar la incidencia "lo antes posible"

Tren de alta velocidad.

Tren de alta velocidad. / Renfe

Europa Press

Córdoba

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla registran desde primera hora de este miércoles retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

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