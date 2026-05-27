Sucesos
Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla por un problema en los sistemas de desvíos
Adif trabaja para solucionar la incidencia "lo antes posible"
Europa Press
Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla registran desde primera hora de este miércoles retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.
Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".
Segunda incidencia en las últimas horas
Se trata de la segunda incidencia en la línea de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que en la señalización, también en Almodóvar del Río, que ha quedado solucionada sobre las 6.00 horas.
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