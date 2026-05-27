Retrasos en los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla por un problema en los sistemas de desvíos

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Sevilla registran desde primera hora de este miércoles retrasos por una incidencia en los sistemas de desvíos a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

Así lo informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 7.45 horas en sus redes sociales, donde detalla que su personal está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

La línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Almodóvar del Río. / CÓRDOBA

Segunda incidencia en las últimas horas

Se trata de la segunda incidencia en la línea de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla en las últimas horas, ya que a última hora de este martes se registraron retrasos por una incidencia que en la señalización, también en Almodóvar del Río, que ha quedado solucionada sobre las 6.00 horas.