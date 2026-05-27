El PSOE y la plataforma de la filmoteca critican al Ayuntamiento de Córdoba por renunciar a comprar los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia

El PSOE y la plataforma La Filmoteca se queda en Medina y Corella han coincidido al criticar que el Ayuntamiento de Córdoba no ejerciera el derecho de tanteo y retracto cuando tuvo la oportunidad, ante la venta de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, adquiridos el pasado mes de marzo por el empresario Antonio Amil.

En concreto, la plataforma critica la "pasividad" del Ayuntamiento y lamenta que no aprovechara la posibilidad de comprar estos espacios, situados en pleno casco histórico, mediante el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. La plataforma recuerda en un comunicado que los cines ocupan unos 2.700 metros cuadrados, están protegidos por el PGOU y constituyen unas “islas medioambientales” de gran valor en el centro urbano.

El Ayuntamiento renunció en dos ocasiones al derecho de tanteo y retracto

Como informó Diario CÓRDOBA, la compra de los cines por parte del empresario cordobés Antonio Amil se materializó el pasado 26 de mayo por 300.000 euros. Pero la venta de los cines comenzó a tramitarse oficialmente ante el Ayuntamiento en marzo de 2025, cuando los entonces propietarios comunicaron un primer preacuerdo de compraventa. Esa comunicación permitía al Consistorio decidir si ejercía su derecho de tanteo y retracto, una opción legal que le habría permitido adquirir los inmuebles en las mismas condiciones.

Tras analizar la operación, el Ayuntamiento decidió no ejercer ese derecho. Casi un año después, el pasado 28 de enero, la empresa presentó un nuevo preacuerdo de compraventa sobre los tres inmuebles. De nuevo, el Consistorio tuvo la posibilidad de intervenir en la operación y volvió a renunciar. Esa doble renuncia municipal despejó el camino para que la compraventa privada pudiera culminar finalmente el pasado mes de marzo.

Críticas al Consistorio cordobés por no aprovechar la oportunidad

La plataforma La Filmoteca se queda en Medina y Corella sostiene que la adquisición municipal habría permitido iniciar la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural y garantizar su protección frente a posibles usos especulativos.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha elevado sus críticas en redes sociales al hilo de una noticia publicada por Cordópolis que pone el foco en la oportunidad perdida por el Ayuntamiento. Hurtado considera que los cines de verano son “un tema de ciudad” y defiende que podrían destinarse a usos culturales, sociales y deportivos, además de servir como refugio climático para los vecinos del centro. Critica el socialista la "falta de diálogo" sobre este asunto del actual alcalde, José María Bellido, y recuerda que ya fue objeto de interés por parte de anteriores corporaciones. "Córdoba ha perdido otra oportunidad histórica de adquirir el Ayuntamiento los cines de verano -señala el portavoz socialista- para garantizar su pervivencia y poderles dar un uso cultural, deportivo y social en el casco histórico".