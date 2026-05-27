La psicología en Córdoba se dispara un 53,7% hasta los 681 colegiados, con una gran mayoría de mujeres

Córdoba tiene 681 psicólogos colegiados, 556 mujeres y 125 hombres, una cifra que ha crecido un 53,7% en los últimos cinco años, coincidiendo con la implantación en la ciudad del grado de Psicología de la Universidad de Córdoba (curso 2018/19) y posteriormente, también en la Universidad Loyola Andalucía (2022/23), donde los primeros graduados saldrán de la facultad este año.

Se sitúa así como la tercera provincia de Andalucía (donde hay 6.666 profesionales de la Psicología colegiados) con más psicólogos con posibilidad de trabajar, después de Sevilla (1.756) y Málaga (1.320). Prácticamente todos están en activo, ya que solo una persona figura como jubilada. Del total de psicólogos colegiados en Córdoba, solo ocho tienen más de 64 años, concentrándose la mayoría por debajo de los 45 años de edad.

Presencia mayoritaria de mujeres en ramas muy diferentes de la salud

La Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE)con datos de 2025 confirma la presencia mayoritaria aplastante de mujeres en estas profesiones, que engloban ramas muy diferentes. La psicología es el área que más crece y también una de las más feminizadas, con un 81,6% de mujeres, junto con la enfermería, con un 81,9%. En el caso de las enfermeras, de los 5.526 profesionales colegiados, solo 1.019 son hombres frente a 4.507 mujeres. Del total, 960 figuran ya como jubilados, 772 mujeres y 188 hombres. Por edades, un 44,6% tienen menos de 45 años, de los cuales 1.279 son menores de 35 años y 1.178 están entre los 35 y los 44 años.

Imagen de archivo de una fisioterapeuta cordobesa en su gabinete atendiendo a una paciente. / Manuel Murillo

En el caso de los fisioterapeutas, también se ha producido un incremento, aunque menor, gracias seguramente a la implantación del grado en la Universidad de Córdoba el curso 2016/2017. El último dato indica que hay 1.049 profesionales colegiados, 432 hombres y 617 mujeres, un 26,9% más que en 2021 cuando había 826. La mayoría son jóvenes, de los 826, 529 tienen menos de 35 años y solo 7 más de 65 años.

La profesión dentista ha crecido mucho menos: de 485 a 472 en un lustro

En otras profesiones, la cifra de colegiados es inferior y más estable. Es el caso de los dentistas, con 485 colegiados en 2025, una cifra muy similar a la de hace un lustro cuando había 473. En cuanto a la proporción de hombres y mujeres, también predominan ellas, pero en menor medida, ya que del total 214 son féminas y 271 son varones. De momento, solo hay once dentistas que se hayan acogido a la jubilación. Tampoco hay muchos podólogos colegiados en Córdoba, 209 en total, aunque también ganan por goleada las mujeres, 134 frente a 75 hombres.