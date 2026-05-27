Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas ganadorasEstación Julio AnguitaAgenda del miércolesGuía de la FeriaSánchez-ZapateroImputaciones PSOEInstituto HalalPsicólogosDesequilibrio fiscalMaltrato en la FeriaAltercado hamburgueseríaBurger Choni¿Hermano robado al nacer?HipotecasViolencia sobre la MujerMédicosAlbergue Cerro Muriano
instagramlinkedin

Sanidad pública

Profesionales sanitarios se concentran de nuevo en Córdoba en repulsa por las agresiones y llaman a denunciar

La protesta se produce después de que un enfermero de Urgencias del hospital Reina Sofía recibiera tres puñetazos de un paciente

Concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía por las agresiones a sanitarios.

Concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía por las agresiones a sanitarios. / Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Representantes sindicales de Satse, UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este miércoles en el hospital Reina Sofía para mostrar su repulsa por la agresión física sufrida por un enfermero el pasado día 22 de mayo en su servicio de Urgencias.

El Sindicato de Enfermería SATSE-Córdoba informó ayer en un comunicado de la agresión por parte de un paciente que había acudido a Urgencias y que "propinó 3 puñetazos en la cara a un enfermero, todo ello sin mediar palabra y con una violencia inusitada". El profesional fue atendido por los compañeros del servicio, tras lo cual precisó una baja laboral inmediata debido a los golpes, el temor y la ansiedad. Satse insiste en que "nada puede justificar una agresión" y recalca que las causas que originan estos episodios son "las plantillas deficitarias, la presión asistencial, las demoras y la masificación", sobre todo, en los servicios de Urgencias.

Córdoba.11.00 Satse ha convocado una concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía por las agresiones

Comparecencia ante los medios durante la concentración celebrada este miércoles en Córdoba. / Chencho Martínez

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mª Carmen Heredia, ha denuncia que esas agresiones "han dejado de ser algo aislado para convertirse en una constante, lo que está llevando a la práctica sanitaria al temor ante su desprotección”. Heredia ha recordado que los registros muestran que el año pasado "se produjeron 173 agresiones en la provincia de Córdoba, 37 de las cuáles fueron físicas y 136 verbales a profesionales sanitarios”, por lo que ha llamado a la ciudadanía a la comprensión "ante un sistema que se encuentra colapsado y con plantillas bajo mínimos".

Noticias relacionadas y más

Córdoba.11.00 Satse ha convocado una concentración silenciosa en la entrada de las Urgencias de Adultos del Hospital Reina Sofía por las agresiones

Concentración de repulsa contra las agresiones a los profesionales en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / Chencho Martínez

Llamamiento a denunciar cualquier agresión

UGT ha asegurado también que desde que se puso en marcha el plan de prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales, "las denuncias están acabando en condenas a los agresores, por lo que instamos a las personas trabajadoras del SAS a no callar y denunciar cualquier agresión".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  4. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  5. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  6. Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
  7. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
  8. La historia de superación del trabajador cordobés Mario Tejera en Solemccor: 'Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida

Profesionales sanitarios se concentran de nuevo en Córdoba en repulsa por las agresiones y llaman a denunciar

Profesionales sanitarios se concentran de nuevo en Córdoba en repulsa por las agresiones y llaman a denunciar

Córdoba vive su miércoles de Feria con los últimos actos institucionales y recepciones en El Arenal

Crimen en Sagunto: el juicio por el asesinato a golpes de un vecino en Córdoba comienza el 8 de junio

El sueldo que cobrarán los 18 informadores tributarios del Ayuntamiento de Córdoba: salario base, pagas y trienios del Grupo C-2

El sueldo que cobrarán los 18 informadores tributarios del Ayuntamiento de Córdoba: salario base, pagas y trienios del Grupo C-2

Una nueva empresa hotelera llega a Córdoba: Bestprice gestionará un hotel de tres estrellas en la Judería y muy cerca de la Mezquita

Una nueva empresa hotelera llega a Córdoba: Bestprice gestionará un hotel de tres estrellas en la Judería y muy cerca de la Mezquita

El excapellán del Córdoba CF, Antonio Jesús Morales, toma posesión como nuevo vicario general del obispo Jesús Fernández

Isidoro García-Escribano, sobre las joyas de Zapatero: "Una tasación de 4 millones no es descartable"

Isidoro García-Escribano, sobre las joyas de Zapatero: "Una tasación de 4 millones no es descartable"

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside la toma de posesión del renovado Consejo Episcopal de la diócesis

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside la toma de posesión del renovado Consejo Episcopal de la diócesis
Tracking Pixel Contents