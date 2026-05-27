Profesionales sanitarios se concentran de nuevo en Córdoba en repulsa por las agresiones y llaman a denunciar

Representantes sindicales de Satse, UGT y CCOO de Córdoba se han concentrado este miércoles en el hospital Reina Sofía para mostrar su repulsa por la agresión física sufrida por un enfermero el pasado día 22 de mayo en su servicio de Urgencias.

El Sindicato de Enfermería SATSE-Córdoba informó ayer en un comunicado de la agresión por parte de un paciente que había acudido a Urgencias y que "propinó 3 puñetazos en la cara a un enfermero, todo ello sin mediar palabra y con una violencia inusitada". El profesional fue atendido por los compañeros del servicio, tras lo cual precisó una baja laboral inmediata debido a los golpes, el temor y la ansiedad. Satse insiste en que "nada puede justificar una agresión" y recalca que las causas que originan estos episodios son "las plantillas deficitarias, la presión asistencial, las demoras y la masificación", sobre todo, en los servicios de Urgencias.

Comparecencia ante los medios durante la concentración celebrada este miércoles en Córdoba. / Chencho Martínez

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mª Carmen Heredia, ha denuncia que esas agresiones "han dejado de ser algo aislado para convertirse en una constante, lo que está llevando a la práctica sanitaria al temor ante su desprotección”. Heredia ha recordado que los registros muestran que el año pasado "se produjeron 173 agresiones en la provincia de Córdoba, 37 de las cuáles fueron físicas y 136 verbales a profesionales sanitarios”, por lo que ha llamado a la ciudadanía a la comprensión "ante un sistema que se encuentra colapsado y con plantillas bajo mínimos".

Concentración de repulsa contra las agresiones a los profesionales en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / Chencho Martínez

Llamamiento a denunciar cualquier agresión

UGT ha asegurado también que desde que se puso en marcha el plan de prevención y actuación frente a las agresiones a profesionales, "las denuncias están acabando en condenas a los agresores, por lo que instamos a las personas trabajadoras del SAS a no callar y denunciar cualquier agresión".