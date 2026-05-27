La profesión médica envejece: crece en Córdoba el número de colegiados mayores de 65 años que siguen ejerciendo

El número de médicos colegiados en Córdoba no está creciendo tanto como el de otros profesionales, algo que puede deberse a la fuga de médicos que se viene denunciando desde hace tiempo. Según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2025, en Córdoba hay 4.739 médicos colegiados, de los cuales 2.324 son hombres y 2.415 mujeres.

La cifra total de médicos es un 11,7% superior a la de 2021, cuando los colegiados eran 4.240, aunque entonces había algunos más hombres que mujeres (2.165 frente a 2.075). No todos están ejerciendo, 931 figuran ya como jubilados en 2025. No obstante, la cifra de mayores de 65 años ha crecido notablemente en estos años y no todos han dejado de ejercer.

Los médicos colegiados mayores de 65 años han pasado de 896 a 1.436

En 2021, había 896 médicos colegiados en Córdoba con más de 65 años y 696 jubilados, es decir, el 77,6%. Ahora hay 1.436 de que superan la edad de 65, pero solo 931 jubilados, lo que supone un 64,8%, un dato que puede indicar cómo se está alargando la vida profesional de los facultativos mayores, quizás para cubrir las necesidades del sistema. Si se restan los jubilados en ambos casos, Córdoba tiene actualmente 3.808 médicos colegiados, 264 más que en 2021 y la edad media ha subido considerablemente.

Consulta veterinaria de Córdoba. / Ramón Azañón

Aumento más moderado de los veterinarios colegiados

En otra profesión sanitaria de referencia en Córdoba que figura en la estadística publicada es la de veterinaria, el crecimiento de los profesionales colegiados es todavía menor. Desde 2021, la cifra ha crecido solo un 4,7%, pasando de 789 colegiados, 471 hombres y 318 mujeres, a 826 en 2025, 465 hombres y 361 mujeres. Esta es una de las pocas ramas sanitarias donde los hombres siguen siendo mayoría. En 2021, había 83 colegiados con más de 65 años de los cuales un 92,7% estaba jubilado. Según los datos más recientes solo un 20,7% de los colegiados tienen menos de 35 años. Además, de los 110 mayores de 65 años colegiados, solo 86 están jubilados, lo que supone un 78,1% y muestra también cómo el periodo de ejercicio de la profesión también se está alargando.