Distrito Este
La obra de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Córdoba amplía su presupuesto y alarga su plazo de ejecución cinco meses más
Una modificación del contrato derivada de circunstancias imprevistas en el desarrollo de los trabajos eleva el plazo de ejecución de 19 a 24 meses y aumenta el presupuesto de la obra en 731.176,76 euros
La nueva comisaría del Distrito Este de la Policía Nacional en Córdoba tendrá que esperar más de lo previsto. La modificación del contrato de construcción, publicada este miércoles en la Plataforma de Contratación del Sector Público, amplía en cinco meses el plazo de ejecución de las obras, que pasa de los 19 meses iniciales a un total de 24 meses.
La modificación no solo afecta al calendario, también supone un incremento económico de 731.176,76 euros, de modo que el importe total del contrato queda fijado en 19.899.539,66 euros.
Un proyecto casi terminado, pero con nuevo plazo oficial
La ampliación del plazo llega en un momento en el que las obras de la futura comisaría de La Fuensanta se encuentran muy avanzadas. Fuentes del Ministerio del Interior señalaban a este periódico hace poco más de una semana que los trabajos están ejecutados “al 93%” y que el edificio se encuentra “próximo a su terminación”.
Sin embargo, el avance se vio afectado por la huelga de gruistas, que paralizó parte de la actividad del sector durante 72 días. El conflicto laboral quedó desbloqueado el pasado 8 de mayo, tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronal.
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La comisaría sustituirá a la de Campo Madre de Dios
La nueva comisaría de la Policía Nacional en Córdoba sustituirá a las actuales dependencias de Campo Madre de Dios y está llamada a convertirse en una de las infraestructuras de seguridad más importantes de la ciudad. La inversión global prevista ronda los 25 millones de euros.
El edificio contará con unos 15.500 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante, y está diseñado para acoger a más de 600 funcionarios, en su mayoría policías nacionales.
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