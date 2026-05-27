El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside la toma de posesión del renovado Consejo Episcopal de la diócesis

Un año después de la llegada de Jesús Fernández a la diócesis de Córdoba, el obispo ha completado la renovación del Consejo Episcopal, con nuevos nombramientos en la estructura de gobierno diocesano.

Este miércoles se ha celebrado la toma de posesión de los nuevos cargos en un acto jurídico presidido por el obispo, en el que los vicarios han realizado la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Tras ello, ha tenido lugar la primera reunión del Consejo Episcopal renovado.

Entre los nombramientos destaca el de Antonio Jesús Morales Fernández como nuevo vicario general y moderador de la Curia. Morales deja el cargo de secretario canciller, que pasa a ocupar el sacerdote Domingo Moreno, párroco-rector de San Pedro Apóstol de Córdoba.

Nombramientos

Manuel Sánchez, párroco de Nuestro Señor del Huerto de los Olivos y Virgen del Camino, ha sido nombrado vicario episcopal de Evangelización, mientras que Francisco Jesús Granados, párroco de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, asume la Vicaría Episcopal de la Ciudad.

El obispo de Córdoba habla con los nuevos vicarios episcopales, que han tomado posesión de sus cargos este miércoles. / Chencho Martínez

También se incorporan al Consejo Episcopal Ángel Cristo Arroyo, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Priego de Córdoba, como vicario episcopal de la Campiña, y Antonio Javier Reyes, párroco in solidum y moderador de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Córdoba, como vicario episcopal del Valle del Guadalquivir.

Por su parte, David Arellano, párroco de Nuestra Señora de la Anunciación de Belmez, continuará como vicario episcopal de la Sierra.