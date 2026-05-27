Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas ganadorasAgenda del miércolesGuía de la FeriaMaltrato en la FeriaAltercado hamburgueseríaTardeo en la FeriaIncendio en la FeriaAire acondicionado colegiosRecepcionesToldosVicario general¿Hermano robado al nacer?Conexión cordobesa ZPInformador tributarioRegla de gasto
instagramlinkedin

Programa de actividades 'Córdoba siempre orgullosa'

La marcha del Orgullo de Córdoba será el sábado 13 de junio e incluirá una carrera, senderismo y actividades por la diversidad

El programa del Ayuntamiento de Córdoba incluye talleres, ciclos de cine, exposiciones y actividades deportivas para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa

Marcha del día del orgullo LGTBI en Córdoba.

Marcha del día del orgullo LGTBI en Córdoba. / A.J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, se volcará este mes de junio en torno a la celebración de la diversidad afectivo-sexual con el programa Córdoba siempre orgullosa. La delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha presentado este miércoles las actividades organizadas para celebrar el Orgullo en Córdoba, junto a Belén Lovera, miembro de Iemakaie y de la Mesa de la Diversidad de Córdoba.

La marcha del Orgullo tendrá lugar el sábado 13 de junio para no coincidir con las marchas de otras capitales andaluzas, y saldrá del Palacio de la Merced a las 20.00 horas para finalizar en el Vial Norte con la lectura del manifiesto. Entre las novedades de este año destacan la celebración de una carrera de 5 km el día previo a la marcha (viernes 12) y una actividad de senderismo con excursión a Monachil (Granada) el domingo 21 de junio.

Marián Aguilar, delegada de Igualdad, y Belén Lovera presentan el programa 'Córdoba siempre orgullosa'.

Marián Aguilar, delegada de Igualdad, y Belén Lovera presentan el programa 'Córdoba siempre orgullosa'. / RAFAEL MELLADO

Objetivos y propósito del programa

Aguilar ha asegurado que este programa reafirma "el compromiso institucional" del Ayuntamiento de Córdoba con "los Derechos Humanos, la igualdad de trato y la visualización de la diversidad afectivo-sexual" y que incluye iniciativas de información y sensibilización, así como actividades educativas y culturales para fomentar "una sociedad más inclusiva y respetuosa con todos".

En este sentido, la delegada de Igualdad ha mostrado también su compromiso con una Córdoba "donde todo el mundo pueda desarrollar su relación afectivo-sexual y de género" libremente, y que cada uno "elija lo que quiera ser en una Córdoba más inclusiva y solidaria". Por último, ha indicado que el objetivo último de estas jornadas pasa por combatir los discursos de odio y cualquier forma de exclusión social, defendiendo la diversidad como un valor democrático. Belén Lovera, por su parte, ha añadido a los objetivos la prevención de la Lgtbifobia y concienciar de que Córdoba es una ciudad segura y libre.

Programa de actividades

Dentro del programa Córdoba siempre orgullosa, el Ayuntamiento ha organizado ciclos de talleres, cine, exposiciones y diversas actividades. Con el lema Love is love (amor es amor), el programa incluye un ciclo de talleres titulado Construyendo en diversidad: respeto, derechos e igualdad, que corre a cargo de los IES de Educación Secundaria Puente de Alcolea, Fidiana, Rafael de la Hoz, Galileo Galilei, Maimónides, Villarrubia, Averroes, Zoco, San Álvaro, Casiana Muñoz Tuñón e Ángel de Saavedra.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, todos los viernes de junio en el centro sociocultural Luciana Centeno tendrá lugar por la tarde la actividad Zona Neo en colectivo; mientras que en centros cívicos como Norte, Fuensanta o Alcolea se proyectarán películas como 20.000 especies de abejas, Te estoy amando locamente o Blue Jeans. Además, se organiza en el Parque de Miraflores una sesión de pilates consciente o una exposición en el CEIP Azahara titulada Es natural: diversidad familiar en el reino animal, y otra en el IES López Neyra, El arcoíris en los deportes y El arcoíris en la música, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  4. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  5. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  6. Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
  7. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
  8. La historia de superación del trabajador cordobés Mario Tejera en Solemccor: 'Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida

Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva

Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva

La marcha del Orgullo de Córdoba será el sábado 13 de junio e incluirá una carrera, senderismo y actividades por la diversidad

La marcha del Orgullo de Córdoba será el sábado 13 de junio e incluirá una carrera, senderismo y actividades por la diversidad

Adif afirma que la circulación de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla se recuperará "gradualmente" tras un problema en Almodóvar

Adif afirma que la circulación de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla se recuperará "gradualmente" tras un problema en Almodóvar

Así es la candidatura de Córdoba para acoger la sede de la autoridad de investigación de accidentes

Así es la candidatura de Córdoba para acoger la sede de la autoridad de investigación de accidentes

Gisbert Mediación, seis décadas asesorando y protegiendo a particulares y empresas en Córdoba

Gisbert Mediación, seis décadas asesorando y protegiendo a particulares y empresas en Córdoba

"Gracias de corazón, Córdoba”: la Hamburguesería Choni responde al cariño recibido tras el altercado del martes en la Feria

"Gracias de corazón, Córdoba”: la Hamburguesería Choni responde al cariño recibido tras el altercado del martes en la Feria

El martes de Feria deja otro accidente en una atracción y una incidencia con un portero

El martes de Feria deja otro accidente en una atracción y una incidencia con un portero

Córdoba registra casi 2.000 cancelaciones de hipotecas el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 2007

Córdoba registra casi 2.000 cancelaciones de hipotecas el primer trimestre del año, la cifra más alta desde 2007
Tracking Pixel Contents