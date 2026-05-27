La marcha del Orgullo de Córdoba será el sábado 13 de junio e incluirá una carrera, senderismo y actividades por la diversidad

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, se volcará este mes de junio en torno a la celebración de la diversidad afectivo-sexual con el programa Córdoba siempre orgullosa. La delegada de Igualdad, Marián Aguilar, ha presentado este miércoles las actividades organizadas para celebrar el Orgullo en Córdoba, junto a Belén Lovera, miembro de Iemakaie y de la Mesa de la Diversidad de Córdoba.

La marcha del Orgullo tendrá lugar el sábado 13 de junio para no coincidir con las marchas de otras capitales andaluzas, y saldrá del Palacio de la Merced a las 20.00 horas para finalizar en el Vial Norte con la lectura del manifiesto. Entre las novedades de este año destacan la celebración de una carrera de 5 km el día previo a la marcha (viernes 12) y una actividad de senderismo con excursión a Monachil (Granada) el domingo 21 de junio.

Marián Aguilar, delegada de Igualdad, y Belén Lovera presentan el programa 'Córdoba siempre orgullosa'. / RAFAEL MELLADO

Objetivos y propósito del programa

Aguilar ha asegurado que este programa reafirma "el compromiso institucional" del Ayuntamiento de Córdoba con "los Derechos Humanos, la igualdad de trato y la visualización de la diversidad afectivo-sexual" y que incluye iniciativas de información y sensibilización, así como actividades educativas y culturales para fomentar "una sociedad más inclusiva y respetuosa con todos".

En este sentido, la delegada de Igualdad ha mostrado también su compromiso con una Córdoba "donde todo el mundo pueda desarrollar su relación afectivo-sexual y de género" libremente, y que cada uno "elija lo que quiera ser en una Córdoba más inclusiva y solidaria". Por último, ha indicado que el objetivo último de estas jornadas pasa por combatir los discursos de odio y cualquier forma de exclusión social, defendiendo la diversidad como un valor democrático. Belén Lovera, por su parte, ha añadido a los objetivos la prevención de la Lgtbifobia y concienciar de que Córdoba es una ciudad segura y libre.

Programa de actividades

Dentro del programa Córdoba siempre orgullosa, el Ayuntamiento ha organizado ciclos de talleres, cine, exposiciones y diversas actividades. Con el lema Love is love (amor es amor), el programa incluye un ciclo de talleres titulado Construyendo en diversidad: respeto, derechos e igualdad, que corre a cargo de los IES de Educación Secundaria Puente de Alcolea, Fidiana, Rafael de la Hoz, Galileo Galilei, Maimónides, Villarrubia, Averroes, Zoco, San Álvaro, Casiana Muñoz Tuñón e Ángel de Saavedra.

Asimismo, todos los viernes de junio en el centro sociocultural Luciana Centeno tendrá lugar por la tarde la actividad Zona Neo en colectivo; mientras que en centros cívicos como Norte, Fuensanta o Alcolea se proyectarán películas como 20.000 especies de abejas, Te estoy amando locamente o Blue Jeans. Además, se organiza en el Parque de Miraflores una sesión de pilates consciente o una exposición en el CEIP Azahara titulada Es natural: diversidad familiar en el reino animal, y otra en el IES López Neyra, El arcoíris en los deportes y El arcoíris en la música, entre otras.