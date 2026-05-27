Isidoro García-Escribano, sobre las joyas de Zapatero: "Una tasación de 4 millones no es descartable"

El valor de las joyas halladas por la Policía Nacional durante un registro efectuado en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España (PSOE), ha despertado expectación en los últimos días por tratarse de piezas "realmente espectaculares", aunque en líneas generales los expertos recuerdan que su valía no puede determinarse "sin palparlas".

Así lo explica en Córdoba Isidoro García-Escribano, presidente de la Asociación provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy, y experto en gemas, después de que este martes se haya conocido que la Policía solicitará la tasación de las joyas localizadas en el caso Plus Ultra, donde Zapatero ha sido imputado por presuntos delitos de organización criminal y de tráfico de influencias, entre otros, en el rescate de esta aerolínea.

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"He escuchado una primera tasación de cuatro millones de euros y no es descartable, pero también pueden ser 15.000 euros, si se trata de réplicas. Con unas fotos, no me atrevo a dar mi opinión", admite Isidoro García-Escribano en declaraciones a Diario CÓRDOBA. Asimismo, sobre la posibilidad de que las piezas sean valoradas en Córdoba, aclara que, "de momento, nadie ha contactado para una posible tasación". "En Madrid también hay buenos tasadores y mover esas piezas, que pueden ser muy valiosas si realmente son buenas, puede ser un riesgo", explica.

Rubíes, zafiros, diamantes y brillantes

El presidente de la patronal de la joyería detalla que, según muestran las imágenes, algunas piezas incautadas a Zapatero podrían llevar rubíes y zafiros, y estas piedras "pueden quintuplicar su precio" si el tamaño pasa de 14x10 milímetros a 18x13 milímetros, por ejemplo. Además, a la hora de tasarlas habría que tener en cuenta otros elementos como su peso en oro, la pureza de los diamantes y los quilates de los brillantes.

Por otra parte, acerca de su fabricación, precisa que "creo que no se han hecho en Córdoba, aunque tenemos artesanos y joyeros para ello. Este producto no es el habitual que se fabrica aquí, si no es por encargo. En España sí se fabrican y joyerías de Madrid, Barcelona y Marbella tienen estas piezas", añade.

El presidente de los joyeros abunda en que, "en Córdoba, la joyería es más de tipo medio y comercial. Tiene muy, muy buena calidad, pero también mucha producción. De esas piezas, un joyero hace dos o tres al año, tienen un público más exclusivo", señala. De esta forma, acerca de los mercados donde se demandan este tipo de joyas, apunta que "suelen ir a países árabes, aunque también hay muchos compradores en España con niveles adquisitivos muy altos".

Luis Arroyo apunta a un valor de "entre 30.000 y 50.000 euros"

En concreto, los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hallaron un centenar de piezas de joyería en una caja fuerte ubicada en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Este martes, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ejerce como portavoz autorizado del ex presidente del Gobierno, apuntó que las joyas estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros". Habrá que esperar a conocer si la tasación que se realice en el marco de la investigación policial confirma esas cifras.