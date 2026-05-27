Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas ganadorasAgenda del miércolesGuía de la FeriaMaltrato en la FeriaSánchez-ZapateroImputaciones PSOEAltercado hamburgueseríaBurger ChoniDesequilibrio fiscalTardeo en la FeriaIncendio en la Feria¿Hermano robado al nacer?Aire acondicionado colegiosHipotecasVicario general
instagramlinkedin

Investigación del caso Zapatero

El Instituto Halal de Córdoba se desvincula del caso Plus Ultra y niega relación con Análisis Relevante

La institución con 25 años de trayectoria asegura que nunca conoció la consultora Análisis Relevante ni recibió informes de dicha entidad y se desvincula del extrabajador citado en el auto de Calama

Tomás Guerrero, extrabajador del lnstituto Halal de Madrid, en una imagen de Linkedin.

Tomás Guerrero, extrabajador del lnstituto Halal de Madrid, en una imagen de Linkedin. / CÓRDOBA

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El Instituto Halal ha remitido una nota de prensa en la que se desvincula completamente de los hechos que relacionan a esta entidad cordobesa con el caso que investiga la Audiencia Nacional en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra. En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, el Instituto Halal aparece vinculado al nombre de dos personas, Tomás Guerrero y Camilo Ibrahim, como uno de los clientes de Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez, amigo del exmandatario socialista. 

Según esta información, el empresario Julio Martínez, habría contactado con Tomás Guerrero, director del Instituto Halal en Madrid hasta 2019, para expandir negocios en Oriente Próximo. Así, la entidad que concede certificaciones halal desde 1998 aparece en un documento excel que Zapatero habría remitido supuestamente a su amigo con los datos de una serie de personas, que eran -según los investigadores de la UDEF- supuestos receptores de los informes de Análisis Relevante. 

Extrabajador del Instituto Halal

En el comunicado, la entidad indica que Tomás Guerrero, al que la investigación de la UDEF y el auto judicial de Calama atribuyen un papel relevante en el caso, fue trabajador de la casa hasta el 1 de enero de 2019. En concreto, Guerrero fue el director de la sede del Instituto Halal en Madrid, pero "tras ser contratado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos la relación laboral finalizó" con la entidad halal, según informan en su escrito.

Archivo - El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

25 años de trayectoria profesional

Asimismo, el instituto asegura que la mención en el excel del Instituto Halal es solo referencia a "Tomás Guerrero por el trabajo que desempeñó en el Instituto Halal en un periodo anterior a estos hechos". Por ello, insisten en que la institución, con más de 25 años de trayectoria, "nunca ha sido ni conocedora de la consultora Análisis Relevante S.L., ni en consecuencia ha recibido ninguna oferta de informes de dicha entidad" que está siendo investigada en la supuesta trama.

Noticias relacionadas y más

"El Instituto Halal tiene una trayectoria profesional impecable de más de 25 años, ayudando a las empresas españolas a expandir sus mercados, por lo que lamentamos mucho que de forma coyuntural aparezca nuestra marca en ese procedimiento judicial", señalan en el comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  4. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  5. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  6. Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
  7. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
  8. La historia de superación del trabajador cordobés Mario Tejera en Solemccor: 'Tengo piso, vehículo y trabajo, para mí ha sido rehacer mi vida

El Instituto Halal de Córdoba se desvincula del caso Plus Ultra y niega relación con Análisis Relevante

El Instituto Halal de Córdoba se desvincula del caso Plus Ultra y niega relación con Análisis Relevante

Radiografía de la psicología en Córdoba: la profesión se dispara un 53,7%, con una gran mayoría de mujeres colegiadas

Selectividad en Córdoba: Diez mitos de la PAU que conviene desmontar antes de los exámenes

Selectividad en Córdoba: Diez mitos de la PAU que conviene desmontar antes de los exámenes

Selectividad en Córdoba: los errores tontos (y evitables) que pueden complicarte la PAU

Selectividad en Córdoba: los errores tontos (y evitables) que pueden complicarte la PAU

El excapellán del Córdoba CF, Antonio Jesús Morales, toma posesión como nuevo vicario general del obispo Jesús Fernández

Una nueva empresa hotelera llega a Córdoba: Bestprice gestionará un hotel de tres estrellas en la Judería y muy cerca de la Mezquita

Una nueva empresa hotelera llega a Córdoba: Bestprice gestionará un hotel de tres estrellas en la Judería y muy cerca de la Mezquita

"No tomaremos ninguna medida radical": Córdoba transferirá 10 millones de sus organismos autónomos para corregir el desequilibrio fiscal

Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva

Notas de corte de la Universidad de Córdoba: las carreras donde cada décima de la PAU 2026 puede ser decisiva
Tracking Pixel Contents