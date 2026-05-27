Investigación del caso Zapatero
El Instituto Halal de Córdoba se desvincula del caso Plus Ultra y niega relación con Análisis Relevante
La institución con 25 años de trayectoria asegura que nunca conoció la consultora Análisis Relevante ni recibió informes de dicha entidad y se desvincula del extrabajador citado en el auto de Calama
El Instituto Halal ha remitido una nota de prensa en la que se desvincula completamente de los hechos que relacionan a esta entidad cordobesa con el caso que investiga la Audiencia Nacional en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra. En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, el Instituto Halal aparece vinculado al nombre de dos personas, Tomás Guerrero y Camilo Ibrahim, como uno de los clientes de Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez, amigo del exmandatario socialista.
Según esta información, el empresario Julio Martínez, habría contactado con Tomás Guerrero, director del Instituto Halal en Madrid hasta 2019, para expandir negocios en Oriente Próximo. Así, la entidad que concede certificaciones halal desde 1998 aparece en un documento excel que Zapatero habría remitido supuestamente a su amigo con los datos de una serie de personas, que eran -según los investigadores de la UDEF- supuestos receptores de los informes de Análisis Relevante.
Extrabajador del Instituto Halal
En el comunicado, la entidad indica que Tomás Guerrero, al que la investigación de la UDEF y el auto judicial de Calama atribuyen un papel relevante en el caso, fue trabajador de la casa hasta el 1 de enero de 2019. En concreto, Guerrero fue el director de la sede del Instituto Halal en Madrid, pero "tras ser contratado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos la relación laboral finalizó" con la entidad halal, según informan en su escrito.
25 años de trayectoria profesional
Asimismo, el instituto asegura que la mención en el excel del Instituto Halal es solo referencia a "Tomás Guerrero por el trabajo que desempeñó en el Instituto Halal en un periodo anterior a estos hechos". Por ello, insisten en que la institución, con más de 25 años de trayectoria, "nunca ha sido ni conocedora de la consultora Análisis Relevante S.L., ni en consecuencia ha recibido ninguna oferta de informes de dicha entidad" que está siendo investigada en la supuesta trama.
"El Instituto Halal tiene una trayectoria profesional impecable de más de 25 años, ayudando a las empresas españolas a expandir sus mercados, por lo que lamentamos mucho que de forma coyuntural aparezca nuestra marca en ese procedimiento judicial", señalan en el comunicado.
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