Incendio sin heridos en el exterior de una planta de reciclaje de Las Quemadas de Córdoba

Una densa columna de humo alertó este miércoles por la tarde a trabajadores del polígono de Las Quemadas. Un incendio declarado en una planta de reciclaje de chatarra situada en la calle Simón Carpintero, en Córdoba, ha calcinado una retroexcavadora que se encontraba en el exterior de la nave industrial.

Según fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, el aviso se recibió en torno a las 16.40 horas, después de que varias personas alertaran de la presencia de humo en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El fuego no alcanzó las naves próximas

Las llamas afectaron únicamente a la maquinaria situada en el exterior de las instalaciones. La rápida intervención de los bomberos fue clave para impedir que el incendio se extendiera al interior de la nave o a otras empresas del entorno del polígono industrial de Las Quemadas.

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Los efectivos del SPEIS trabajaron en la extinción del fuego hasta lograr sofocarlo sobre las 17.30 horas. La actuación permitió controlar el incendio sin que se registraran heridos ni daños en las instalaciones colindantes.