Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 27 de mayo de 2026

Feria de Mayo

Actividades en la Caseta Municipal

Comenzará la jornada a las 14.30 con la actuación del grupo flamenco de Isa Jurado; a continuación, a las 16.00, tendrá lugar la representación del musical Mister Plan Versiones. Seguidamente, a las 19.30, habrá un ‘show’ de magia Infantil a cargo de Pablo Romón y la guerrera K-Pop Runi por el Día del Niño y la Niña. A las 20.30, se impartirá el taller artesanal de peluquería El moño cordobés, por Auxi Fraguero. A las 22.00, actuará en directo la Orquesta Adagio. A las 23.00, se pondrá en escena el espectáculo estelar Noche Andaluza y para finalizar, continuará la música en directo con la Orquesta Adagio.

CÓRDOBA. Caseta Municipal. Recinto de El Arenal. Desde las 14.30 horas.

Mujer y salud

Monólogo ‘Tejedoras de ciclos’

Lúa Santos ofrecerá el monólogo Tejedoras de ciclos. Un viajes por la alquimia femenina.

CÓRDOBA. Centro Cívico Lepanto. Ronda del Marrubial, s/n. 17.30 horas.

Muestra

‘Los pasos del pecado’

Exposición de Mercedes Daza, donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura. Plaza de la Corredera, 40. De 10.00 a 18.00 horas.

Exposición

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

El Palacio de la Merced acoge, hasta el 26 de julio, esta muestra con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Colón, 15. De 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Del álif a la zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.