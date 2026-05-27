Gisbert Mediación, seis décadas asesorando y protegiendo a particulares y empresas en Córdoba

Seis décadas de compromiso, profesionalidad, honestidad e innovación. Gisbert Mediación, agencia exclusiva Occident, celebra su 60º aniversario en el sector asegurador, reafirmando su compromiso con la protección y el respaldo de quienes confían en la compañía. Su trayectoria comienza en 1966 de la mano de Jesús Gisbert con una vocación clara: ofrecer un servicio cercano, real y de confianza con las personas.

«Nuestro compromiso es estar al lado del cliente cuando realmente lo necesita» Gabriel Gisbert — Agente y responsable de la agencia.

Hoy, con el respaldo de Occident, una de las compañías aseguradoras de referencia en España con más de 160 años de trayectoria, continúa con ese legado en las oficinas de Córdoba capital, Adamuz y Lopera. «Nuestra agencia ha crecido junto a nuestros clientes, acompañando a familias y empresas a lo largo de generaciones», indica Gabriel Gisbert, agente y responsable de Gisbert Mediación.

Gabriel Gisbert es agente y responsable de la agencia. / GM

Asesoramiento integral: «Respondemos cuando más importa»

La agencia ofrece un asesoramiento integral a particulares y empresas en el sector hogar, salud, auto, vida, ahorro, jubilación y seguros empresariales. «Realizamos análisis de riesgos personalizados, comparativas adaptadas a cada cliente y un seguimiento continuo de sus necesidades. Además, contamos con el respaldo de Occident, que destaca por su amplia gama de soluciones aseguradoras y fortaleza financiera, lo que nos permite ofrecer garantías reales a largo plazo», explica Gisbert.

La empresa destaca por acompañar al cliente en los momentos clave. / GM

La empresa también destaca por acompañar al cliente en los momentos clave, especialmente en la gestión de siniestros.

Un equipo cercano, comprometido y especializado

Otra de las señas de identidad de la agencia es su equipo de profesionales. Es cercano, comprometido y está altamente especializado. En Córdoba, Lola Gil lidera la gestión de siniestro y María del Amor Lucena la gestión de clientes. En Adamuz, la oficina la atiende Chari y en Lopera, Carmen y su hija Paula. «Próximamente incorporaremos un nuevo profesional en Córdoba para seguir mejorando nuestros servicios», señala el responsable.

Equipo de profesionales de la oficina de Córdoba. / GM

Además de la atención presencial, Gisbert Mediación ofrece asistencia telemática. Y es que la firma ha integrado herramientas digitales que permiten a los clientes gestionar sus seguros de forma ágil y cómoda: atención telefónica, videollamadas, gestión online y acceso a plataformas digitales de la compañía. «Occident está realizando una fuerte apuesta por la digitalización, lo que facilita la operativa y mejora la experiencia del cliente sin renunciar al acompañamiento profesional», añade.

Desafíos y nuevas demandas del mercado

Gabriel destaca que, actualmente, uno de los grandes retos del sector es la despersonalización. La contratación digital sin acompañamiento profesional está creciendo y, en muchas ocasiones, el cliente se queda desprotegido cuando necesita ayuda. «Nuestro desafío es claro: poner en valor la figura del mediador profesional. Demostrar que no solo somos necesarios, sino imprescindibles cuando se trata de proteger lo que más importa», relata.

«Occident está realizando una fuerte apuesta por la digitalización, lo que facilita la operativa y mejora la experiencia del cliente» Gabriel Gisbert — Agente y responsable de la agencia.

Por otro lado, la sociedad está en constante evolución y, con ella, las necesidades de protección de las personas y empresas. Cuestiones como los ciberriesgos, la movilidad eléctrica o cómo acompañar adecuadamente a una población cada vez más sénior, están cada vez más presentes en el día a día de los clientes. «Por eso, la clave está en escuchar y entender cómo cambian sus necesidades», resalta Gabriel.

Interior de la oficina. / GM

En este sentido, la agencia trabaja en soluciones cada vez más flexibles y adaptadas a cada etapa vital, desde seguros vinculados a los nuevos modelos de movilidad, hasta propuestas específicas para el colectivo sénior, que buscan ofrecer acompañamiento, tranquilidad y servicios adaptados. A todo ello hay que sumar el impulso de fórmulas que facilitan la experiencia del cliente, como la agrupación de seguros en una única cuota o las soluciones de ahorro, que combinan protección y rentabilidad.

60 años asegurando tranquilidad

Cumplir 60 años en un sector tan competente como el de las aseguradoras demuestra que la cercanía, la estabilidad y la innovación pueden ir de la mano. Para Gisbert Mediación, esto es prueba de la confianza de cientos de clientes durante décadas. «Nuestro compromiso es sencillo de explicar, pero difícil de igualar: estar al lado del cliente cuando realmente lo necesita. Llevamos 60 años asegurando tranquilidad. Y esto no ha hecho más que empezar», expresa el responsable de la agencia.