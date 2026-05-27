Familias del CEIP López Diéguez de Córdoba recurren a la Consejería tras quedarse sin plaza en Infantil

Las familias que han solicitado plaza en el CEIP López Diéguez de Córdoba y se han quedado fuera del centro han presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Educativo y han asegurado que se niegan a matricular a sus hijos en ningún otro colegio de la ciudad a la espera de que la administración "proceda lo antes posible a la recuperación de la línea perdida años atrás".

Según el comunicado remitido la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del CEIP López Diéguez, la decisión llega ante la “angustia” que aseguran estar viviendo y después de que la resolución del proceso de escolarización haya dejado sin plaza a parte del alumnado que aspiraba a entrar en este centro público de Córdoba.

Las familias reclaman a la Junta de Andalucía que proceda “lo antes posible” a recuperar la línea perdida años atrás en el CEIP López Diéguez, con el objetivo de que todos los menores solicitantes puedan iniciar allí la etapa de Infantil de 3 años el próximo curso.

Reclaman una segunda línea en el CEIP López Diéguez

El grupo de familias recuerda que el colegio cuenta con una comunidad educativa muy vinculada al barrio y recuerda que dispone de uno de los pocos comedores con cocina propia existentes en la ciudad. También subrayan el papel activo de sus familias en iniciativas educativas, como el pacto para retrasar el uso de los smartphones entre menores.

Concentración a favor y defensa de la educación pública a la que acudieron familias del López Diéguez. / Víctor Castro

En su escrito, los familiares de los alumnos muestran su malestar por tener que esperar a que finalice el periodo de matriculación para conocer qué ocurrirá con sus hijos después del verano.

Las familias han recordado las declaraciones del delegado provincial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, sobre la reducción de ratio en Infantil de 3 años de 25 a 22 alumnos. El colectivo asegura que delegado de la Junta afirmó que esa medida permitiría crear nuevas unidades “donde hicieran falta en función de la demanda”. Además, sostiene que el propio Copé trasladó a una representante de las familias que “si se llegaba a las 26 solicitudes se crearía una nueva unidad”. Sin embargo, las familias siguen esperando la apertura de esta segunda línea que demandan y que, por el momento, deja a varios niños fuera del centro.

Apoyo de la FAMPA y colectivos sociales

Las familias indican que han presentado 29 solicitudes para el CEIP López Diéguez y que su reivindicación cuenta con el respaldo de la FAMPA Córdoba y la Plataforma de AMPA Niños del Sur, además de asociaciones vecinales del distrito Centro, sindicatos de enseñanza y otros colectivos sociales. La AFA del CEIP López Diéguez ha recordado, asimismo, que ha reunido más de 1.300 firmas en apoyo a su petición y que incluso han organizado actos para reivindicar el derecho a elegir centro educativo público en la ciudad.

Tras todas estas reivindicaciones, formalizadas ahora, además, en el recurso de alzada que presentarán ante la Consejería de Desarrollo Educativo, las familias lo tienen claro: "No nos vamos a rendir”.