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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 27 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 28 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Consuelo Obrero Barranco

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco José Navarro Lara

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Pablo Jiménez Garrido

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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