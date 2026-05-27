Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 27 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 28 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Consuelo Obrero Barranco
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco José Navarro Lara
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Pablo Jiménez Garrido
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
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