Turismo
Una nueva empresa hotelera llega a Córdoba: Bestprice gestionará un hotel de tres estrellas en la Judería y muy cerca de la Mezquita-Catedral
El establecimiento se ubica en la calle Buen Pastor, 19, y tendrá acceso "a través de un bonito patio"
Una nueva empresa hotelera ha llegado a Córdoba. La compañía Bestprice ha anunciado, a través de una nota de prensa, la "incorporación de un nuevo hotel" en el centro de Córdoba, en concreto, en la zona de la Judería. Se trata de la Hospedería Atalia, ubicada en la calle Buen Pastor, 19, y denominada previamente como hotel Soho Boutique Hospedería del Atalia, un establecimiento de tres estrellas situado a apenas dos calles de la Mezquita-Catedral, el monumento más relevante de la ciudad.
El nuevo Bestprice Córdoba, como se denominará ahora este hotel, tendrá acceso a través de un "bonito patio" y destaca por su localización "en uno de los enclaves culturales más visitados de Europa, rodeado de calles históricas, patios tradicionales, restaurantes, comercios y algunos de los principales atractivos culturales de la ciudad", explica la cadena hotelera.
Se suma a un catálogo de "hoteles boutique económico-premium"
La Mezquita-Catedral, el Puente Romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el entramado histórico del barrio de la Judería "convierten al hotel en un activo especialmente atractivo para el turismo nacional e internacional", aseguran sus nuevos gestores, quienes aseguran que su compañía, Bestprice, "continúa fortaleciendo su presencia en destinos urbanos de primer nivel, consolidando un portfolio de hoteles boutique económico-premium caracterizado por ubicaciones excepcionales, alta eficiencia operativa y una propuesta de valor altamente competitiva".
Un modelo de "eficiencia y rentabilidad"
La operación refleja, además, "la capacidad del modelo Bestprice para maximizar la eficiencia y rentabilidad de los activos hoteleros, optimizando la relación entre propiedad y operador dentro del marco de contratos de arrendamiento de larga duración".
Según Óscar Sánchez, presidente de la empresa, “la llegada a Córdoba representa un nuevo hito para la compañía y ensalza nuestra misión de querer ser un referente en el segmento económico premium. Nuestro plan de crecimiento y capacidad de generación de valor desde el primer día ofrece enormes oportunidades para los establecimientos hoteleros. Córdoba es una de las ciudades patrimoniales más importantes de Europa y estamos muy satisfechos de reforzar nuestra presencia en un enclave tan emblemático”.
Presencia en varias ciudades españolas
Hoteles Bestprice está presente en otras ciudades españolas, como Barcelona, Madrid, Gerona, Valencia y Santillana del Mar. Además, próximamente tiene previsto incorporar nuevos establecimientos en Barcelona, Málaga y Logroño.
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