Crimen en Sagunto: el juicio por el asesinato a golpes de un vecino en Córdoba comienza el 8 de junio

Dos años después del crimen que sobrecogió a los residentes de la calle Reina Mercedes en Córdoba, el presunto asesinato a golpes de un vecino en su vivienda, la sección tercera de la Audiencia provincial ya tiene fecha para la celebración del juicio. Comenzará el próximo 8 de junio y se extenderá hasta el día 12, y un jurado popular decidirá sobre la responsabilidad de los tres procesados por estos hechos: dos hombres y una mujer, que era pareja sentimental de uno de estos individuos y que se hallaba embazarada en aquel momento.

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado un total de 71 años de prisión para los acusados. En concreto, reclama 20 años de prisión para cada hombre por el asesinato, y 10 años para la mujer por el mismo delito. También pide cuatro años de cárcel, para cada uno, por un robo con violencia en casa habitada, y otros tres años por un robo con fuerza. Por último, exige que abonen alrededor de 170.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los vecinos alertaron a la familia

El cuerpo sin vida de la víctima, de unos 50 años de edad, fue localizado por la Policía Nacional el 3 de abril de 2024, dentro de su domicilio. Fuentes próximas a la investigación señalaron que el fallecido habría conocido a los supuestos asesinos en un comedor social. Los vecinos alertaron, supuestamente, a la familia al observar que estos individuos abandonaban la vivienda al día siguiente.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Fiscal, los encartados y el perjudicado habían entablado una relación de "cierta confianza". Una vez en el domicilio de la víctima, durante una noche y por motivos que no han podido ser esclarecidos, le llevaron a un dormitorio de pequeñas dimensiones junto al salón.

Traslado del cadáver del vecino hallado muerto en su vivienda en Sagunto. / Manuel Murillo

Le propinaron "puñetazos y patadas en el cuerpo"

Allí lo arrojaron sobre un colchón que se encontraba en el suelo. Tumbado y sin esperar el ataque, mermada su posibilidad de defensa y sin poder huir debido a la estrechez de la habitación, ambos acusados, "con ánimo de acabar con su vida o asumiendo seriamente esa posibilidad, comenzaron a golpearle con puñetazos y patadas en el cuerpo, y en el rostro".

Uno de los encartados, empleando un travesaño de hierro que se encontraba en la habitación, le golpeó "repetidamente" en la cabeza y en el cuerpo. Después, entre ambos acusados le taparon la nariz y la boca para que no gritara, y le anudaron en el cuello un cinturón de albornoz, apretándolo con fuerza, perdiendo la víctima la vida.

Aparentaron normalidad ante los vecinos

Sostiene el Ministerio Público que "durante el tiempo que duró la agresión, los tres acusados, a fin de impedir que los vecinos oyeran los golpes y los gritos, y pudieran auxiliarle, pusieron música a un volumen muy elevado y hablaron a voces entre ellos".

Cuando los vecinos, alertados, llamaron a la puerta, dos de los encartados hablaron con ellos y bajaron momentáneamente el volumen, "con intención de aparentar una situación de normalidad". Durante la agresión, la acusada no hizo nada por impedirla, auxiliar a la víctima o pedir ayuda. Los tres procesados permanecieron en el domicilio hasta pasadas las 9.00 horas de la mañana. Cuando se aseguraron de que no iban a ser vistos, lo abandonaron llevándose consigo dos cadenas doradas.

Segundo asesinato en ocho días

Días más tarde, el 11 de abril de 2024, tuvo lugar un segundo asesinato en la calle Platero Pedro de Bares, también en el barrio de Sagunto. Estos hechos fueron juzgados el año pasado por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba, que condenó al encartado a 16 años de prisión por asesinar a su amigo cuando este se hallaba en la vivienda de la exnovia del agresor.