Los cordobeses destinan 4.457 millones de euros a fondos de inversión, un 16% más que el año anterior

El patrimonio destinado a fondos de inversión por las familias se elevó a 4.457 millones de euros durante 2025 en Córdoba, lo que se traduce en un incremento del 16% anual, por encima de la subida media nacional del 13%. Esta evolución fue fruto de las revalorizaciones experimentadas en las carteras por efecto del mercado, pero también de las suscripciones realizadas por los partícipes, según explica el Observatorio Inverco en su último estudio.

En su información, difundida este martes, señala que la inversión en fondos (instituciones de inversión colectiva) ha seguido en Córdoba una tendencia similar a la anotada en Andalucía, donde el patrimonio ha aumentado un 17% anual hasta los 37.637 millones de euros. En España, ha alcanzado los 450.889 millones durante 2025.

En números absolutos, los cordobeses tienen ahora 611 millones de euros más depositados en estos instrumentos financieros que en el año 2024. En la comunidad autónoma, el ahorro se ha elevado en 5.445 millones y a nivel nacional la diferencia es de 51.886 millones de euros.

Córdoba, la tercera de Andalucía con más ahorro en fondos

Si se observa el comportamiento de las provincias andaluzas, los malagueños tienen invertidos 9.079 millones de euros en fondos de inversión; los sevillanos, 8.812 millones y en tercer lugar aparece Córdoba, con los 4.457 millones referidos. En Cádiz, los fondos aglutinan 4.421 millones; en Granada, 4.129; en Jaén, 2.653; en Almería, 2.549, y en Huelva, 1.536 millones.

Viandantes caminan frente a la publicidad de una entidad financiera. / A. J. González

"Aversión al riesgo"

El observatorio, impulsado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (Inverco) como un foro de análisis del comportamiento de los ahorradores, explica que durante 2025 los partícipes en fondos de inversión españoles "mantuvieron una cierta aversión al riesgo, repitiendo sus preferencias por la renta fija".

En el caso concreto de Córdoba, los fondos monetarios y de renta fija concentran el 43% del patrimonio; los garantizados y de rentabilidad objetivo, el 15%; los mixtos, globales y de retorno absoluto, un 30%, y por último, los de renta variable aglutinan un 11%. En líneas generales, el Observatorio Inverco destaca que los fondos de inversión obtuvieron una rentabilidad media próxima al 5% durante el año pasado, "generando rendimientos notables para sus partícipes".

El número de cuentas de partícipes crece un 4% anual

Por otra parte, el balance anual apunta a un crecimiento del uso de fondos de inversión para el ahorro en la provincia. Durante el último ejercicio, el número de cuentas de partícipes ha aumentado un 4% anual, hasta llegar a 228.470. En Andalucía, la cifra ha subido un 9% y ahora existen 1.620.539. No obstante, el número de ahorradores es muy inferior, porque cada persona participa en varios fondos y, por tanto, tiene asignadas distintas cuentas.