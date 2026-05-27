Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas ganadoras Feria de CórdobaTardeo en la FeriaToldosIncendio en la FeriaMaltrato en la FeriaInformador tributarioAccidente A-4Regla de gastoMotorista heridoModa flamencaAgenda del martesGuía de la FeriaNieto-ZapateroInvestigación de accidentesAnabel PantojaCalorMayores en el Arenal
instagramlinkedin

Economía

Los cordobeses destinan 4.457 millones de euros a fondos de inversión, un 16% más que el año anterior

Los fondos monetarios y de renta fija concentran el 43% del patrimonio gestionado por los inversores cordobeses, que muestran aversión al riesgo

Viandantes caminan ante el escaparte de un banco en Córdoba.

Viandantes caminan ante el escaparte de un banco en Córdoba. / Víctor Castro

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El patrimonio destinado a fondos de inversión por las familias se elevó a 4.457 millones de euros durante 2025 en Córdoba, lo que se traduce en un incremento del 16% anual, por encima de la subida media nacional del 13%. Esta evolución fue fruto de las revalorizaciones experimentadas en las carteras por efecto del mercado, pero también de las suscripciones realizadas por los partícipes, según explica el Observatorio Inverco en su último estudio.

En su información, difundida este martes, señala que la inversión en fondos (instituciones de inversión colectiva) ha seguido en Córdoba una tendencia similar a la anotada en Andalucía, donde el patrimonio ha aumentado un 17% anual hasta los 37.637 millones de euros. En España, ha alcanzado los 450.889 millones durante 2025.

En números absolutos, los cordobeses tienen ahora 611 millones de euros más depositados en estos instrumentos financieros que en el año 2024. En la comunidad autónoma, el ahorro se ha elevado en 5.445 millones y a nivel nacional la diferencia es de 51.886 millones de euros.

Córdoba, la tercera de Andalucía con más ahorro en fondos

Si se observa el comportamiento de las provincias andaluzas, los malagueños tienen invertidos 9.079 millones de euros en fondos de inversión; los sevillanos, 8.812 millones y en tercer lugar aparece Córdoba, con los 4.457 millones referidos. En Cádiz, los fondos aglutinan 4.421 millones; en Granada, 4.129; en Jaén, 2.653; en Almería, 2.549, y en Huelva, 1.536 millones.

Viandantes caminan frente a la publicidad de una entidad financiera.

Viandantes caminan frente a la publicidad de una entidad financiera. / A. J. González

"Aversión al riesgo"

El observatorio, impulsado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (Inverco) como un foro de análisis del comportamiento de los ahorradores, explica que durante 2025 los partícipes en fondos de inversión españoles "mantuvieron una cierta aversión al riesgo, repitiendo sus preferencias por la renta fija".

En el caso concreto de Córdoba, los fondos monetarios y de renta fija concentran el 43% del patrimonio; los garantizados y de rentabilidad objetivo, el 15%; los mixtos, globales y de retorno absoluto, un 30%, y por último, los de renta variable aglutinan un 11%. En líneas generales, el Observatorio Inverco destaca que los fondos de inversión obtuvieron una rentabilidad media próxima al 5% durante el año pasado, "generando rendimientos notables para sus partícipes".

Noticias relacionadas y más

El número de cuentas de partícipes crece un 4% anual

Por otra parte, el balance anual apunta a un crecimiento del uso de fondos de inversión para el ahorro en la provincia. Durante el último ejercicio, el número de cuentas de partícipes ha aumentado un 4% anual, hasta llegar a 228.470. En Andalucía, la cifra ha subido un 9% y ahora existen 1.620.539. No obstante, el número de ahorradores es muy inferior, porque cada persona participa en varios fondos y, por tanto, tiene asignadas distintas cuentas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan de Dios del Pino, delegado de la Aemet en Andalucía: 'El inicio de la Feria de Córdoba vendrá acompañado de máximas próximas a los 40 grados
  2. Los históricos cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia de Córdoba cambian de dueño por 300.000 euros
  3. Defensa invierte 3,5 millones en el centro de El Higuerón en Córdoba para acoger a todo el personal que luego se 'mudará' a la BLET
  4. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  5. La niña cordobesa Victoria comienza a recibir el medicamento financiado en Andalucía para la piel de mariposa
  6. Fallece en Córdoba Juana María Guzmán, referente de la Neonatología en el hospital Reina Sofía y en España
  7. La conexión cordobesa de la trama de empresas del amigo de Zapatero para canalizar comisiones de Plus Ultra
  8. Los comercios de Córdoba se preparan para cobrar con Bizum: 'A nosotros nos cuesta mucho más adaptarnos

Los cordobeses destinan 4.457 millones de euros a fondos de inversión, un 16% más que el año anterior

Los cordobeses destinan 4.457 millones de euros a fondos de inversión, un 16% más que el año anterior

Un cordobés de 78 años investiga si uno de sus hermanos fue robado al nacer en la residencia Noreña: "A mi madre le dijeron que ya tenía bastantes hijos"

Un cordobés de 78 años investiga si uno de sus hermanos fue robado al nacer en la residencia Noreña: "A mi madre le dijeron que ya tenía bastantes hijos"

Córdoba regulariza los aparatos de aire acondicionado de los colegios tras años de instalaciones sin control de 'splits'

Córdoba regulariza los aparatos de aire acondicionado de los colegios tras años de instalaciones sin control de 'splits'

Los arqueólogos retoman la excavación en las obras de la facultad de Derecho en busca de más tumbas

Los arqueólogos retoman la excavación en las obras de la facultad de Derecho en busca de más tumbas

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este miércoles en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este miércoles en El Arenal

Gisbert Mediación, seis décadas asesorando y protegiendo a particulares y empresas en Córdoba

Gisbert Mediación, seis décadas asesorando y protegiendo a particulares y empresas en Córdoba

El excapellán del Córdoba CF, Antonio Jesús Morales, nombrado por el obispo nuevo vicario general de la diócesis de Córdoba

Pedro Sánchez defiende la candidatura de Luis Planas a la FAO en la sede del organismo en Roma

Pedro Sánchez defiende la candidatura de Luis Planas a la FAO en la sede del organismo en Roma
Tracking Pixel Contents