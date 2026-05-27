Un cordobés de 78 años investiga si uno de sus hermanos fue robado al nacer en la residencia Noreña: "A mi madre le dijeron que ya tenía bastantes hijos"

Pedro Espejo Jiménez tiene 78 años y es el segundo de una familia numerosa (nueve hijos) a la que sospecha que aún le falta una de sus piezas. Sus padres, Dolores Jiménez y José Espejo, vivieron toda la vida en La Rambla. Él era "Pepe el carpintero" y ella "Periquilla de las escuelas, hija de Pedro Hilario, el Periquillo", detalla. Durante años, los padres vivieron como porteros del colegio del pueblo y su madre no solo los atendía a ellos sino a muchos niños que pasaban por su casa. Fue allí donde dio a luz a todos sus hijos salvo a los dos últimos, que vinieron al mundo el 15 de septiembre de 1962.

"En el último parto, mi madre tenía 40 años y fue a parir a Córdoba, al hospital Teniente Coronel Noreña", explica. Según el relato que ella siempre contó a los hijos, ese fue su segundo parto gemelar (o de mellizos, no se sabe). Nació primero una niña y luego nació otro bebé, que le dijeron que era otra niña, "aunque no se sabe, porque nunca lo vieron, lo tiraron al suelo, le dijeron que estaba muerto y lo metieron en una cajita de zapatos que le entregaron después a mi padre".

Imagen del antiguo Hospital Teniente Coronel Noreña. / Ricardo

"Le dijeron que ya tenía bastantes hijos"

Su madre nunca vio al "feto", como le llamaron las monjas, aunque debía ser algo más que eso porque nació después de un embarazo de nueve meses. Cuando le dijeron que había nacido sin vida, "una monja le dijo, según repetía mi madre, que no se preocupara porque ya tenía bastantes hijos". Esa frase "siempre se me quedó grabada", asegura Pedro. Por eso, cuando supo que en el hospital Noreña de Córdoba había habido casos de niños robados, empezó a investigar para "para intentar averiguar qué pasó realmente, porque es posible que tengamos un hermano o hermana que no conocemos".

Esta búsqueda se ha convertido en un empeño personal. "Mis hermanos no quieren saber nada de esto", asegura, "mi madre nunca puso en duda lo que le dijeron las monjas, entonces se decía que Dios lo había querido así y ya está, pero nunca tuvo la certeza de lo que pasó porque mi padre nunca miró dentro de la caja que le dieron". Lo que le dolía, afirma, es que "hubieran tirado a la criatura al suelo en lugar de dárselo a ella, algo que a mí tampoco me ha encajado nunca". El marido cogió la caja que le dieron con "el feto" y la llevó al cementerio para que la enterraran. Y nunca más se supo.

Con ese run run en la cabeza, hace cinco años que Pedro, herrero de profesión en Madrid ya jubilado, empezó a viajar a Córdoba para recabar información. "Estuve en el Obispado para ver los datos de los niños que nacieron ese día en el hospital, quince en total, y tengo los nombres de todos ellos", relata, "lo que me gustaría es que las personas que nacieron allí el 15 de septiembre de 1962, que ahora deben tener 63 años, sepan que existe esa posibilidad y que si tienen dudas contacten conmigo". Cree que es posible que si su hermano fue robado, los nuevos padres que se lo llevaron se lo dijeran en algún momento "y que también esté buscando a su familia biológica".

El resultado de su búsqueda

Gracias a las partidas de nacimiento, ha podido recabar los nombres y apellidos de esos quince bebés, hoy adultos y ha intentado encontrarles. Sobre los restos del bebé en cuestión, no hay rastro. "Estuve en el cementerio de San Rafael y en el de la Salud con el certificado de defunción y al parecer a esos "fetos" los metían en una fosa común porque no estaban bautizados y no hay forma de encontrar nada".

Certificado de la defunción del bebé, que se da como "criatura abortiva". / CÓRDOBA

El documento donde se certifica la muerte en cuestión señala que se trata de una declaración para "el Registro Civil de alumbramiento de criaturas abortivas" y asegura que la muerte se produjo "antes del alumbramiento", sin más detalles. También figura la firma del parte "del facultativo que asistió al aborto", de nombre Manuel Gavilán Mena. Sus intentos de localizar al médico han sido infructuosos. Tampoco ha encontrado documentación sobre el nacimiento en Reina Sofía. "No hay forma", asegura".

Según Pedro, su padre "era una persona muy confiada y como le dijeron que allí estaba el niño, lo cogió debajo del brazo y lo entregó en el cementerio para enterrarlo sin mirar ni nada lo que había dentro". En esa época, las mujeres estaban solas en el paritorio, donde su madre, acostumbrada a parir en casa, tampoco estaba acostumbrada a dar a luz. No son los únicos mellizos de la familia. Pedro tiene dos hermanos anteriores, hombre y mujer, y por eso no descarta que aunque dijeron que era una niña pudiera ser un niño. Si alguien tiene información o cree que puede ser el bebé en cuestión, ruega que le escriba a peespejo1948@hotmail.es.

Sobre el antiguo hospital Teniente Coronel Noreña

Los últimos nacimientos en la Residencia Sanitaria Teniente Coronel Noreña de Córdoba tuvieron lugar en la década de 1970, ya que el hospital fue clausurado y posteriormente derribado en el año 2004. Tras su demolición, los servicios de maternidad y partos de la ciudad fueron asumidos centralmente por el Hospital Universitario Reina Sofía.Los expedientes, historiales médicos y registros de los partos y nacimientos que ocurrieron en la Residencia Noreña se gestionan a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y para consultarlos es necesario acceder a los archivos históricos.